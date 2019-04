Under The Silver Lake în premieră la American Independent Film Festival

American Independent Film Festival anunță titluri noi din programul ediției a treia. Under The Silver Lake în regia lui David Robert Mitchell, regizorul cunoscut pentru It Follows, McQueen, „portretul atent al maestrului cutezanței în modă” (The Guardian), regizat de Ian Bonhôte și Peter Ettedgui și Wildlife, debutul regizoral al lui Paul Dano, cunoscut pentru rolurile sale în There Will Be Blood și Little Miss Sunshine sunt noile titluri indie pregătite să surprindă publicul în perioada 12-18 aprilie, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului.

Under The Silver Lake, neo-noir-ul lui David Robert Mitchell a fost prezentat în competiție la Cannes și anul acesta se vede în avanpremieră în România la American Independent Film Festival, pe 12 aprilie, la Cinema Ateneu în cadrul ediției de la Iași a festivalului și pe 14 și 15 aprilie, la București, Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului.

Considerat de revista Variety a fi un „omagiu adus lui David Lynch”, filmul spune povestea lui Sam (Andrew Garfield), un tânăr din Los Angeles, obsedat de cultura pop, care își spionează vecinii și citește conspirații, în loc să își caute un job. Când Sarah, tânăra și enigmatica lui vecină dispare subit, Sam pornește în căutarea ei, traversând orașul, într-o anchetă obsesivă suprarealistă, care îl scufundă în lumea tenebroasă a Orașului Îngerilor.

Filmul îi are în distribuție pe Andrew Garfield, cunoscut pentru rolurile din Spider-Man (Marc Webb), Silence (Martin Scorsese), Hacksaw Ridge (Mel Gibson) și Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley, cu roluri în The House That Jack Built (Lars von Trier) și American Honey (Andrea Arnold).

Under The Silver Lake va fi lansat în cinematografe pe 26 aprilie.

Dublu nominalizat la Premiile BAFTA, McQueen este primul film de cinema despre celebrul designer Alexander McQueen. Filmul va avea o proiecție specială în cadrul festivalului,sâmbătă, 13 aprilie, la Cinema PRO, când publicul va putea admira o serie de creații inpirate de viziunea maestrului, realizate de designerii români Andreea Buga (Argo Art) si Isabelle Vijiiac (Atelier Isabelle Vijiiac).

Un adevărat basm modern cu nuanțe gotice, biografia controversatului designer „transmite gloria operei acestuia și îi analizează cu grijă și regret lupta interioară” (The Guardian) prin interviuri exclusive cu membri ai familiei și prieteni, filmări de arhivă recuperate și o coloană sonoră rafinată. Alexander McQueen a fost un geniu tranșant, fascinant și cu o profundă influență în modă, care a luptat toată viața cu proprii demoni și și-a câștigat renumele de „copil teribil” al haute couture-ului prin îndrăzneala colecțiilor sale.

Jake Gyllenhaal apare pentru a doua oară în selecția American Independent Film Festival în Wildlife, alături de Carrie Mulligan (An Education, The Great Gatsby). Wildlife este debutul actorului Paul Dano ca regizor și reușește să pună pe ecran „o dramă delicată, superbă despre o familie care își pierde credința în sine” afirmă IndieWire.

Filmul, care a avut premiera mondială la Sundance, în 2018, este adaptarea romanului omonim al lui Richard Ford și spune povestea din anii ‘60 a familiei Brinson, prin ochii lui Joe (14 ani). Joe este singurul copil al Jeanettei (Carrie Mulligan) și al lui Jerry (Jake Gyllenhaal) - o casnică și un jucător de golf profesionist. Un incendiu forestier incontrolabil ajunge la granița cu Canada iar bărbatul familiei decide să se alăture luptei împotriva focului, lăsându-și soția și fiul să-și poarte singuri de grijă. Forțat brusc să devină adult, Joe este martorul luptei mamei sale cu noua perspectivă a familiei.

Un coming-of-age dramatic, Wildlife se remarcă prin interpretarea spectaculoasă a actriței britanice Carrie Mulligan și va avea proiecții pe 13 și 16 aprilie la American Independent Film Festival, în București.