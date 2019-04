“Under The Silver Lake”, în premieră la American Independent Film Festival

Astăzi are loc proiecția filmului “Under The Silver Lake”, de la ora 20.00, la Cinema Pro, în cadrul American Independent Film Festival.

“Under the Silver Lake”, neo-noir-ul regizat de David Robert Mitchell, care îi are drept protagoniști pe Andrew Garfield, cunoscut pentru rolurile din Spider-Man (Marc Webb), Silence (Martin Scorsese) sau Hacksaw Ridge (Mel Gibson), și Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley, cu roluri în The House That Jack Built (Lars von Trier), American Honey (Andrea Arnold) și Mad Max: Fury Road (George Miller), va avea premiera in cinematografele din Romania în 26 aprilie.

Considerat de către prestigioasa publicație americană Variety drept un „omagiu adus lui David Lynch”, “Under the Silver Lake” spune povestea lui Sam (Andrew Garfield), un tânăr din LA, obsedat de cultura pop, care își spionează vecinii și citește conspirații. Când Sarah, tânăra și enigmatica lui vecină dispare subit, Sam pornește în căutarea ei, traversând orașul, într-o anchetă obsesivă suprarealistă. Astfel, ajunge să se scufunde în lumea tenebroasă a Orașului Îngerilor și să elucideze dispariții și crime misterioase, născute de scandaluri și conspirații.

Dublu nominalizat la Premiile BAFTA, McQueen este primul film de cinema despre celebrul designer Alexander McQueen.

Un adevărat basm modern cu nuanțe gotice, biografia controversatului designer „transmite gloria operei acestuia și îi analizează cu grijă și regret lupta interioară” (The Guardian) prin interviuri exclusive cu membri ai familiei și prieteni, filmări de arhivă recuperate și o coloană sonoră rafinată. Alexander McQueen a fost un geniu tranșant, fascinant și cu o profundă influență în modă, care a luptat toată viața cu proprii demoni și și-a câștigat renumele de „copil teribil” al haute couture-ului prin îndrăzneala colecțiilor sale.

Jake Gyllenhaal apare pentru a doua oară în selecția American Independent Film Festival în Wildlife, alături de Carrie Mulligan (An Education, The Great Gatsby). Wildlife este debutul actorului Paul Dano ca regizor și reușește să pună pe ecran „o dramă delicată, superbă despre o familie care își pierde credința în sine” afirmă IndieWire.