Unele dintre cele mai emblematice rochii ale actriţei Marilyn Monroe, vândute la licitaţie

Unele dintre cele mai emblematice rochii purtate de actriţa americană Marilyn Monroe pe parcursul carierei sale au fost vândute cu o sumă totală de peste 800.000 de dolari la o licitaţie organizată vineri de casa Julien's Auctions în Beverly Hills, informează Daily Mail şi Press Association.



O ţinută spectaculoasă, alcătuită dintr-o bluză din mătase neagră şi o fustă amplă cu imprimeuri florale, pe care vedeta hollywoodiană a purtat-o în comedia "There's No Business Like Show Business" (1954), a fost vândută cu 280.000 de dolari.



Această ţinută s-a aflat printre cele 115 loturi puse în vânzare în cadrul licitaţiei.



O altă rochie a vedetei, lungă şi confecţionată din mătase roşie cu paiete, pe care Marilyn Monroe a purtat-o în filmul "Gentlemen Prefer Blondes" (1953), a fost achiziţionată contra sumei de 250.000 de dolari.



O rochie galbenă de epocă, pe care celebra actriţă a purtat-o în scena finală a dramei din 1954 "River Of No Return", a fost vândută cu 175.000 de dolari.



O rochie de cocktail neagră, despre care se crede că ar fi aceeaşi pe care vedeta a îmbrăcat-o în iulie 1958 la conferinţa de presă organizată pentru a promova filmul "Some Like It Hot", a fost tranzacţionată cu 100.000 de dolari.



Marilyn Monroe avea vârsta de 36 de ani în momentul în care a murit în urma unei supradoze de medicamente în reşedinţa ei din Los Angeles, în 1962. Ea a rămas până în zilele noastre una dintre cele mai cunoscute vedete de cinema.



Printre celelalte obiecte vândute vineri în Beverly Hills de casa Julien's Auctions s-au mai aflat un scaun sculptat în stil italian, folosit de vedetă în timpul ultimului ei pictorial, realizat în iulie 1962.



Acel scaun s-a vândut cu peste 80.000 de dolari.



O canapea maro cu dungi verzi folosită de psihiatrul legendarei actriţe, Ralph Greenson, în perioada în care a tratat-o pe artistă, s-a vândut cu 11.250 de dolari, depăşind cu mult estimările specialiştilor (1.000 de dolari).



Colecţia a inclus 115 obiecte şi toate şi-au găsit cumpărători.



Deşi preţurile de vânzare au fost destul de ridicate, ele nu s-au apropiat însă de recordul absolut deţinut de un articol vestimentar care i-a aparţinut actriţei Marilyn Monroe.



În 2016, casa Julien's Auctions a vândut cu 4,8 milioane de dolari rochia pe care Marilyn Monroe a purtat-o atunci când i-a cântat "Happy Birthday Mr. President" preşedintelui american John F. Kennedy, pe 19 mai 1962, în cadrul unui eveniment organizat la Madison Square Garden din New York. AGERPRES