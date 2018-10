Universal Pictures va transpune pe ecrane povestea de dragoste dintre John Lennon și Yoko Ono

Studioul Universal Pictures va ecraniza povestea de dragoste dintre John Lennon şi Yoko Ono într-un film care va fi regizat de Jean-Marc Vallée ('Big Little Lies'), informează blogul de specialitate Deadline citat miercuri de EFE.



Studioul a cumpărat textul scris de Anthony McCarten, unul din co-scenariştii producţiei 'Bohemian Rhapsody', un film despre Freddy Mercury, legendarul solist al trupei Queen, care va ajunge în curând pe ecranele nord-americane.



McCarten este cunoscut şi pentru alte producţii biografice precum 'Darkest Hour' (cu Gary Oldman, laureat cu Oscar pentru interpretarea fostului premier britanic Winston Churchill) sau 'The Theory of Everything' (în care Eddie Redmayne a câştigat Oscarul pentru rolul omului de ştiinţă Stephen Hawking).



Producătorii au declarat portalului că filmul nu va aborda asasinarea fostului component al trupei The Beatles şi că va încerca să fie "o celebrare a vieţii şi relaţiei" celebrului cuplu.



De asemenea, deşi încă nu au fost încheiate acorduri pertinente, se aşteaptă ca filmul să utilizeze muzica compusă de John Lennon. "O vom avea avea pe Yoko ca producător alături de noi astfel încât vom avea acces la materialul şi cântecele artistului", a declarat Michael De Luca, unul din producătorii filmului.



Ono şi Lennon, care pe atunci era căsătorit cu Cynthia Powell, s-au cunoscut la sfârşitul anilor 1960, când ea era o artistă în devenire iar el una din vedetele internaţionale ale muzicii. Împreună au devenit activişti pentru pace şi simboluri împotriva războiului.



Filmările vor începe la sfârşitul verii anului 2019.

AGERPRES