Unul dintre cele mai lungi seriale din istorie ajunge la final

Serialul The Big Bang Theory îşi va lansa ultimul episod în 2019, marcând sfârşitul unuia dintre cele mai lungi sitcomuri din istoria SUA, notează BBC.

Sezonul 12, care va fi şi ultimul, va avea premiera pe 24 septembrie şi sfârşitul în luna mai. Serialul se concentrează pe viaţa a doi fizicieni şi a vecinei lor care aspiră să devină actriţă.

The Big Bang Theory a atras peste 18 milioane de fani în fiecare an, începând cu sezonul şase, lansat în 2012. În sezonul 11, serialul a atras 18,6 milioane de telespectatori pe episod, mai mult decât orice alt sitcom din SUA.

Serialul a câştigat şapte premii Emmy din 46 de nominalizări.

Reacţiile venite pe social media după ce serialul şi-a anunţat ultimul sezon au fost destul de împărţite:

Sex is good but have you ever gotten the news that The Big Bang Theory is ending? — Aaron J. Amendola (@ImAaronJ) August 22, 2018

Now that the Big Bang Theory is ending, America can finally begin to heal after all these years. — Jordan Miller (@JordanMillzSF) August 22, 2018

I'm a huge fan of The Big Bang Theory. Love the show and everyone in it. But when I heard the news that it was ending after season 12, I too said "finally." — dukeofdork (@RealDukeofDork) August 22, 2018