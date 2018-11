Vezi care sunt cele mai așteptate titluri Netflix ale lunii

O nouă lună înseamnă multe filme și seriale noi pe Netflix. Mai jos este lista celor mai așteptate titluri ale lunii.

Top 5:

1. Close Encounters of the Third Kind (1 noiembrie)

Frații Duffor s-au inspirat din acest film de Steven Spielberg pentru Stranger Things. Spre deosebire de E.T. al lui Spielberg, acest film din 1977 nominalizat la Oscar are un ton mai întunecat, la fel de curios și de fantastic. E un clasic, dar nu doar pentru poveste, ci și pentru grafica impresionantă care încă influențează regizorii din zilele noastre.

2. House of Cards (2 noiembrie)

Asemenea filmului All the Money in the World, originalul Netflix a trebuit să își modifice povestea pentru a-i elimina personajul lui Kevin Spacey, Frank Underwood. Acest lucru nu e ușor, ținând cont că Frank era personajul central al serialului. Fără el, Claire Underwood (jucată de Robin Wright) pune mâna pe putere și devine primul Președinte femeie. Cum era de așteptat de la serialul politic celebru, ultimul sezon o găsește pe Claire încercând să scape de tot felul de inamici care încearcă să o distrugă.

3. Outlaw King (9 noiembrie)

Robert the Bruce este un faimos rebel scoțian jucat de Chris Pine. Robert – care a apărut drept personaj în Braveheart – își face treaba de rebel și îl sfidează pe Regele Angliei, iscând o bătălie pentru libertatea Scoției. Filmul a făcut vâlvă când a avut premierea la Toronto, din cauză că are scene în care Pine e gol-goluț. Netflix a tăiat 20 de minute din film înainte de lansare. Fiți pe fază.

4. The Ballad of Buster Scruggs (16 noiembrie)

De la Frații Coen vine încă un Western, de data asta un film în 6 părți care documentează povești din frontieră. Basmele unor compozitori, circari, jefuitori și alte personaje interesante sunt aduse la viață de către o distribuție de staruri: printre alții și Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan.

5. Narcos: Mexico (16 noiembrie)

Derivatul „Narcos” se mută din cartelurile columbiene ale lui Pablo Escobar într-un teritoriu contemporan. E un serial concentrat pe baronii drogurilor din Mexic și pe drama ce îi încojuară inevitabil. Diego Luna și Michael Peña sunt actorii principali, liderii cartelului Guadalajara. Organizația clandestină continuă să crească în influență, cât timp un agent antidrog american încearcă să le pună capăt afacerilor violente și ilegale.