Vezi filme online în weekend-ul 1-3 mai

American Independent Film Festival a pregătit un weekend de filme online – American Weekend, pe platforma Eventbook.ro. Fiecare film va fi disponibil pentru vizionare între orele 17:00 și 24:00 din ziua în care este programat.

THE FLORIDA PROJECT (r. Sean Baker) - 1 MAI

The Florida Project, în regia lui Sean Baker este o explorare ironică și realistă asupra lumii magice imaginate de Walt Disney. Variety scrie că este “o poveste vibrantă despre cum se reflectă magia și suferințele copilăriei în comunitățile marginalizate din America” cu binecunoscutul Willem Dafoe în rol secundar.

YOU WERE NEVER REALLY HERE (r. Lynne Ramsay) - 2 MAI

You Were Never Really Here îl are în rolul principal pe Joaquin Phoenix, cunoscut pentru rolurile din Gladiator, Johny Cash, Her, The Sisters Brothers și Joker. O maestră a tensiunii, Lynne îl regizează pe J. Phoenix în rolul unui tip violent, fost om al legii, care își câștigă existența ca asasin plătit, dar care își descoperă pe ecran și o altă valență a personalității sale, una caldă, a bărbatului care locuiește cu mama lui, atinsă de o maladie psihică, și pe care o îngrijește cu calm și atenție.

GOOD TIME (r. Ben & Josh Safdie) - 3 MAI

Josh și Benny Safdie au atras atenția asupra lor anul trecut cu Uncut Gems despre care se discută și astăzi în spiritul în care se vorbea și despre Good Time. Umorul, intensitatea și suspansul specifice fraților Safdie adăugate interpretării unui actor celebru pe care poate nu l-ai vedea într-un astfel de rol, dar și naturii poveștilor care sunt mereu o cursă contra-cronometru, transformă filmele lor într-un festin cinematografic de care amatorii de senzații tari cu greu se pot despărți. Despre interpretarea lui Robert Pattinson în Good Time, presa internațională a scris foarte mult și doar de bine, IndieWire precizând că este cea mai bună interpretare din cariera actorului devenit celebru la nivel internațional pentru rolul vampirului Edward Cullen în Saga Twilight.Detalii despre bilete și modalitatea de vizionare pe

https://eventbook.ro/program/american-weekend