Vlad Gherman, fiul Maiei Morgenstern în “Fructul oprit”

În “Fructul oprit” sunt mamă și fiu, iar asta nu poate decât să-l facă pe Vlad Gherman să se simtă onorat, având astfel ocazia să joace alături de o mare doamnă a cinematografiei românești, Maia Morgenstern. Prin prisma personajelor sale, Magda și Ioan Popa, cei doi au fost recent protagoniștii unor secvențe emoționante difuzate în cadrul producției de la Antena 1.

Noul sezon al serialului „Fructul oprit” a primit în echipa sa o îndrăgită actriță, al cărei succes a depășit granițele țării. Maia Morgenstern o interpretează, în cel de-al doilea sezon al producției de la Antena 1, pe Magda - mama lui Ioan. “Este o mare onoare să joc alături de doamna Maia Morgenstern! Vom avea secvențe pline de emoție!”, le promite Vlad telespectatorilor.

Pe platourile de filmare ale serialului, acesta are ocazia să facă echipă cu nume mari din lumea artistică. “Secvențele alături de Maia sunt o plăcere. Te trage după ea, te ajută să intri în starea secvenței respective. Sunt norocos. Multă lume mi-a spus că am mult noroc. Mă bucur că am avut onoarea să joc cu nume mari din lumea teatrului și a filmului. Mama și fiul - Magda si Ioan- vor avea secvențe extrem de emoționante, iar relația lor, acum tulbure, va evolua treptat, treptat spre o relație...ahh..aș vrea să vă pot spune mai multe, dar vă las pe voi să descoperiți în fiecare miercuri seara”, adaugă Vlad.

Noul sezon al serialului “Fructul oprit” se vede, în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.