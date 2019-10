Weekend cu filme spectaculoase și invitați speciali la Les Films de Cannes

Les Films de Cannes revine à Arad cu o selecție a celor mai așteptate creații cinematografice din programul Festivalului de Film de la Cannes. Între 25 și 27 octombrie, la Cinema ARTA, publicul poate viziona producții ale unor regizori de seamă, care s-au impus în competiția festivalului și au câștigat Palme d’Or, Premiul pentru regie, Premiul juriului și Premiul pentru interpretare feminină, în 2019.

Vineri, publicul va putea vedea Le Jeune Ahmed, cel mai recent film al fraților Dardenne, o poveste despre un tânăr tulburat care este prins între tentațiile vârstei și idealurile religioase de puritate. Cu un palmares demn de invidiat și o prezență constantă la Festivalul de la Cannes, frații Dardenne sunt considerați maeștrii cinema-ului umanist, iar ultima realizare le reconfirmă acest status. Cei doi realizează „un portret percutant, impregnat de o mare umanitate” (Télérama), oferind o abordare liniștită și empatică în gestionarea unui personaj destul de controversat. „Un film de o forță rară”, conform cotidianului francez Le Nouvel Observateur, Le Jeune Ahmed le-a adus cineaștilor Premiul pentru regie la festivalul de pe croazetă.

Prima zi de festival se încheie cu, Parasite, de Bong Joon-Ho, o producție spectaculoasă care și-a adjudecat Palme d’Or cu unanimitate de voturi din partea juriului de la Cannes, condus de Alejandro González Iñárritu. Parasite este un basm modern despre inegalitățile sociale din Coreea de Sud. Familia Park este reprezentarea perfectă a avuției, în timp ce neamul Kim este încercat de greutățile vieții. Întâmplarea face ca cele două familii să-și împletească destinele când copiii familiei Kim se erijează, în mod convenabil, ca meditatori pentru cei din familia Park. Acesta este începutul unui șir de întâmplări imprevizibile care converg „într-un film genial, captivant ce refuză să fie încadrat într-un tipar”, conform IndieWire.

Sâmbătă, publicul are șansa unei întâlniri captivante cu Little Joe, un film despre o plantă modificată genetic, cu proprietăți remarcabile: îngrijită corespunzător, aduce fericire proprietarului. Jessica Hausner, un nume deja consacrat al cinema-ului austriac, a participat în competiția oficială a festivalului cu acest comentariu vizual despre importanța fericirii artificiale, idealizate de societatea contemporană. Lungmetrajul care i-a adus actriței Emily Beecham Premiul pentru interpretare feminină a avut parte de o primire pozitivă din partea criticilor și a publicului, reconfirmând acuitatea regizorală și alegerile artistice imprevizibile ale cineastei. „Pentru cei care preferă un cinema aventuros, povestea ar trebui să exercite un farmec la fel de hipnotic precum planta modificată genetic”, sună recomandarea Screen Daily.

Tot sâmbătă va fi proiectat Portrait de la jeune fille en feu, în regia lui Céline Sciamma, peliculă ce a obținut Premiul pentru cel mai bun scenariu în 2019. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Marianne, o tânără pictoriță, este însărcinată să picteze portretul unei tinere ce urmează a fi folosit potrivit uzanței vremii pentru a stabili proiecte matrimoniale. Știind că tânăra, Héloïse, a refuzat anterior să pozeze, întrucât nu dorește să se căsătorească, Marianne se vede nevoită să apeleze la anumite subterfugii pentru a realiza portretul în secret. Recompensată cu numeroase premii, cineasta Céline Sciamma a participat la Cannes încă de la debutul său cu lungmetrajul Naissance des pieuvres. Primul film de epocă al regizoarei este „atât de bun încât îți vei dori să-l revezi cu încetinitorul pentru a înțelege exact cum e realizat”, spune Hollywood Reporter; mărturie a calităților remarcabile ale peliculei fiind și includerea pe lista celor mai bune filme ale deceniului conform IndieWire.

În ultima zi, Les Films de Cannes à Arad prezintă proiecția filmului care a câștigat ex-aequo Predinl juriului, Les Misérables. Deși nu este o adaptare după celebrul roman al lui Hugo, filmul împarte cu acesta cadrul suburbiei muncitorești Montfermeil și temele principale ce țin de justiție, etică și putere. Un film despre violența din periferiile capitalei franceze și tensiunile dintre rezidenți și poliție, Les Misérables transcende povestea intensă prin idei convingătoare și o energie infecțioasă care converg într-un act final palpitant. Ladj Ly, regizorul și scenaristul lungmetrajului, a reușit “o minune tehnică şi un debut uluitor” (Variety).

Weekendul cinefililor se încheie cu cel mai recent film semnat de Xavier Dolan care continuă să surprindă și să impresioneze, de data aceasta cu Matthias et Maxime, selectat în competiția oficială de la Cannes. O poveste despre doi prieteni din copilărie ale căror vieți sunt date peste cap în urma unui gest aparent inofensiv: un sărut pentru filmarea unui scurtmetraj de amatori. Recompensat la Festivalul de la Cannes, la Festivalul de la Veneția sau la cel din Rotterdam, Xavier Dolan revine pe croazetă cu o dramă personală și plină de tandrețe despre prietenie, iubire și identitate personală.

CONFERINȚA "CUM CITIM UN SCENARIU?" CU JACQUES AKCHOTI

Se scriu mii de scenarii anual, dar după mult mai puține chiar se realizează filme. Cine decide care scenariu va conduce la un film bun și pe ce criterii?

Les Films de Cannes à Bucarest încearcă să afle acest răspuns printr-o discuție cu doi experți în domeniu: Jacques Akchoti, profesor de scenaristică și regie la prestigioasa școală franceză de cinema La Femis, implicat în numeroase programe internaționale de dezvoltare de scenarii, printre care EAVE, Sud Ecriture, DV8 films, Vision Cinema, Ekran, Interchange și Nicolas Livechi, lector profesionist de scenarii de cinema și formate de televiziune pentru Why Not Productions (Franța).

Managing Talents

Managing Talents este un workshop destinat actorilor în care aceștia au ocazia să cunoască agenți de casting și de reprezentare români și străini, să afle cum să-și facă un self-tape cât mai eficace precum și alte informații care îi pot ajuta în carieră.

Ediția de anul acesta a Managing Talents propune un masterclass susținut de agentul de casting Manuel Puro și o sesiune deschisă de casting pentru roluri masculine și feminine în filmul Tata Mută Munții, de Daniel Sandu, o producție Mobra Films.

Unde și când se desfășoară: la Cinema PRO, în zilele de joi, 24 octombrie, vineri, 25 octombrie și sâmbăta 26, octombrie, între orele 10:30 și 13:00.

Manuel Puro are peste 20 de ani de experiență în casting, lucrând pentru lungmetraje, serii TV, jocuri, reclame și scurtmetraje. Proiectele sale includ Moon și Mute, regizate de Duncan Jones, Shaun the Sheep: Farmageddon, pentru studiourile Aardman Animations, și Planet of the Apes: The Last Frontier, primul joc video realizat de The Imaginarium al lui Andy Serkis.

Manuel a oferit mentoring unor organizații și instituții precum National Film and Television School, iFeatures și Directors Guild din Marea Britanie, și a susținut workshop-uri despre casting în lumea întreagă. În 2017, a creat The Acting Habit, o platformă online inovatoare, unde actorii din lumea întreagă își pot împărtăși munca, primind și oferind feedback, pot face experimente creative și acumula abilități tehnice noi.

Pentru înscriere este obligatoriu ca actorii interesați să trimită o probă video (self-tape) cu textul propus categoriei de vârstă și un CV sau Reel (la alegere). Cele două materiale (self-tape și CV/Reel) se vor încărca pe https://wetransfer.com/, iar link-ul va fi completat în formularul de mai jos. Probele video pot fi trimise între 7 octombrie și 15 octombrie inclusiv*.

Joi, 24 octombrie, de la 10:30, la Cinema PRO, toți cei înscriși se vor întâlni cu Floriela Grapini, directorul de casting al filmului, care va selecta pe baza probelor un număr de până la 10 actori ce vor fi invitați pentru o lectură suplimentară, publică. Sesiunea de casting va fi în limba română.

Vineri, 25 octombrie, de la 10:30 atât actorii care au trimis probe dar și cei care nu au trimis sunt așteptați la masterclass-ul lui Manuel Purointitulat: How to make an effective self-tape. Masterclass-ul se va desfășura în limba engleză. Tot vineri, 25 octombrie, după masterclass, actorii care nu au trimis un self-tape* dar doresc, în urma workshop-ului să participe la casting-ul filmului Tata Mută Munțiivor fi asistați într-un loc special amenajat (Casting Booth) la Cinema PRO să relizeze o probă video cu textul indicat pentru casting. Probele sunt în limba română.

Sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 10:30 va avea loc o a doua sesiune deschisă de casting și de lucru cu actorul cu alți circa zece participanți selecționați atât din cei care au trimis probe video încă din prima etapa cât și din cei care le-au înregistrat vineri, 25 octombrie, la Casting Booth.

Finaliștii pentru fiecare rol vor fi anunțați la gala de închidere a festivalului, pe 27 octombrie – iar aceștia se vor intâlni cu regizorul Daniel Sandu pentru lecturarea întregului dialog al personajului în vederea distribuirii în film.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Filmele sunt proiectate în versiune originală, cu subtitrare în limba română.