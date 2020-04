Weekend în familie pe TIFF Unlimited, cu filme românești

Fiecare familie are încurcăturile ei, dar cum ne-ar fi viața fără ele? În weekend-ul de Paști, pe 18-19 aprilie, TIFF Unlimited propune patru filme românești despre reuniuni de familie care se lasă cu scântei, generând revelații, detensionări și mărturii de afecțiune emoționante. Ediție specială de #CaranTIFF, pentru sărbători mai puțin obișnuite, dar cu gândul la cei dragi.

Sieranevada, Aniversarea, Felicia, înainte de toate și Învierea domnului Constantin vor putea fi accesate gratuit doar la ora anunțată, de pe teritoriul României, după care vor rămâne disponibile pentru abonații platformei TIFF Unlimited.

Peste 100 de titluri cuprinde în prezent catalogul unlimited.tiff.ro. Pentru cei care-și doresc un abonament, perioada de free trial a fost extinsă la 14 zile.

Sâmbătă, 18 aprilie

ora 17.00 – Învierea domnului Constantin (documentar, 40 ’)

Regia: Cornel Brad

Neobișnuita poveste a unui bărbat din Bârlad, auto-exilat în Turcia în 1999 şi proaspăt expulzat, care află cu stupoare că este declarat decedat de către justiţia română, prima oară chiar la cererea soției sale. La graniţa dintre două lumi, cu gândul la viaţa sa din Istanbul, domnul Constantin caută răspunsuri existențiale în zilele Săptămânii Mari.

Prezentat în premieră la TIFF 2019.

ora 21.00 - Sieranevada

Regia: Cristi Puiu

Cu: Mimi Branescu, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea, Judith State, Marin Grigore, Rolando Matsangos, Cătălina Moga, Ilona Brezoianu, Bogdan Dumitrache

„Portretul monumental al unei familii și al unei societăți”, descrie TheWrap.com despre filmul lui Cristi Puiu, un tur de forță cinematografic în sânul unei familii care se adună la un parastas de 40 de zile, într-un apartament din București. Complicități, alianțe, dispute vechi, trădări și reconcilieri compun un spectacol uman fascinant.

În competiția Festivalului de la Cannes, 2016. În topul celor mai bune filme ale anului 2016, al revistei Sight & Sound.

Duminică, 19 aprilie

ora 17.00 – Felicia, înainte de toate

Regia: Melissa de Raaf, Răzvan Rădulescu

Cu: Ozana Oancea, Vasile Mentzel, Ileana Cernat, Adina Andrei

Un film extrem de actual în România de astăzi, când mii de familii sunt separate din cauza emigrării. 19 ani de stat departe de familia ei se resimt acut când Felicia pierde avionul care o duce înapoi spre țara de adopție. Încercând să-l reprogrameze, trebuie să-și înfrunte cele două familii - fostul soţ şi copilul din Olanda şi părinții şi sora din Bucureşti.

Cel mai bun scenariu, Cea mai bună actriță & Premiul de debut (Ozana Oancea) la TIFF 2010, în Zilele Filmului Românesc.

ora 21.00 – Aniversarea

Regia: Dan Chișu

Cu: Mircea Albulescu, Emilia Dobrin, Răzvan Vasilescu, Lucian Ifrim, Emanuel Pârvu, Coca Bloos

La cea de-a 94-a aniversare a lui Radu Maligan, jumătate dintre oaspeţi – familie și prieteni - încearcă să îl convingă să se spovedească unui preot, în timp ce restul invitaţilor consideră că nu poţi forţa pe nimeni să facă asta. Ultimul film al regretatului actor Mircea Albulescu, cu o distribuție de excepție.

Prezentat în premieră la TIFF 2017.

***

The festival must go on. Anytime. Online.

TIFF Unlimited este primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est.

TIFF Unlimited este disponibil online și în aplicațiile iOS și Android (mobile, Android TV și Apple TV), cu un catalog de peste 100 de titluri, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.

Noii abonați beneficiază de o perioadă extinsă de free trial de 14 zile. Detalii pe unlimited.tiff.ro .

Ne puteți urmări pe:

unlimited.tiff.ro | FB: @tiffunlimited | Instagram | YouTube