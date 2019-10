Zilelor Filmului Românesc / Muestra de Cine Rumano în Sevilia

Institutul Cultural Român de la Madrid și Filmoteca din Andaluzia organizează a II-a ediție a Zilelor Filmului Românesc / Muestra de Cine Rumano en Sevilla, în perioada 7 octombrie – 16 decembrie.

După Madrid, Oviedo, Valencia, Barcelona, Tenerife, și acum, Sevilia, filmele selectate pentru festivalul Zilele Filmului Românesc, a cărui a IX-ediție s-a desfășurat la Madrid, în Cine Doré, în perioada 23-31 ianuarie 2019, vor fi proiectate anul acesta, în colaborare cu cinemateca regională din Andaluzia, la Centrul de initiative culturale (CICUS) din cadrul Universitatii din Sevilia.

Trei generații de realizatori și estetici diferite pot fi urmărite în acest an, de la clasicul alb-negru al regizorului Stere Gulea, trecând prin producţíi semnate de nume mari ale noului val al cinematografului romanesc precum Corneliu Porumboiu, Radu Jude sau Radu Muntean și până la cele mai apreciate debuturi din filmul de lung metraj, precum Daniel Sandu și Ioana Uricaru.

Programare:

07 octombrie –"Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari" / I Do Not Care If We Go Down In History as Barbarians", r. Radu Jude

21 octombrie – Fotbal Infinit / Infinite Football, r. Corneliu Porumboiu

04 noiembrie – Un pas în urma serafimilor / One Step Behind the Seraphim, r. Daniel Sandu

18 noiembrie - Luna de miere / Lemonade, r. Ioana Uricaru

02 decembrie – Alice T. , r. Radu Muntean

16 decembrie – Moromeţii 2, r. Stere Gulea

Pentru a vizualiza detaliile referitoare la fiecare film (sinopsis, trailer, fișa artistică), dați click pe titlul filmului.

Toate filmele se vor proiecta la ora 20:00 la sediul Centrului de initiative culturale (CICUS): Calle Madre de Dios, 1, 41004 Sevilla.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.