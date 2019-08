FOCUS BRAZILIA LA PELÍCULA 4

Ca în fiecare an, Película dorește să celebreze cinematografia și cultura Ibero-Americană și își îndreaptă reflectoarele spre una dintre țări în mod deosebit. Anul acesta țara în focus este Brazilia.

"Ambasada Braziliei în România are plăcerea de a se parteneria cu festivalul Película, ajuns la cea de-a 4-a ediție (București, 11-15 septembrie 2019). Focusul de anul acesta va dezvălui titluri remarcabile din cinematografia braziliană, artă, muzică și gastronomie, într-o perfectă compatibilitate cu această sărbătoare a culturii din America Latină. Suntem nerăbdători să vă întâlnim în aceasta Festa de 5 zile!" - Tatiana Bustamante, Consilier Cultural al Ambasadei Braziliei în România.

Unul dintre filmele iconice ale Braziliei, CENTRAL DO BRASIL în regia lui Walter Salles, va deschide miercuri, 11 septembrie, ediția a patra a festivalului Película! Filmul vorbește despre călătoria plină de emoții a unei foste învățătoare și a unui băiat în vârstă de 9 ani. Filmul are peste 30 de premii și nominalizări în festivaluri internaționale, a fost nominalizat la Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal (Fernanda Montenegro) și Cel mai bun film străin și a primit în 1999 Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin.

Ca experiența să fie completă, în deschiderea festivalului Pelicula vă invită la un show de capoeira realizat de Alemar Capoeira Group, iar pe parcursul celor 5 zile puteți descoperi bunătățile culinare pregătite de Ambasada Braziliei la București, o degustare de sucuri naturale Rio Juice, precum și demonstrațiile de muzică oferite de Gabriela Costa & Alex Man, alături de un concert susținut de Mara Halunga & Caue de Marinis Project.

În plus, publicul va putea participa la atelierul culinar pregătit de Monica, o simpatică româncă braziliancă, ce ne va învăța cum să pregătim minunate gustări braziliene, atât de savuroase și ușor de preparat. Înscrieri se pot face pe eventbook.ro începând din data de 31 august.

Fără Poveștile din America Latină festivalul nu ar fi complet, așa că le-am invitat pe jurnalistele Amalia Enache și Oana Vasiliu să povestească despre călătoriile lor în America Latină cu focus pe Brazilia, într-o atmosferă relaxată – vineri, 13 septembrie, ora 19.00, la Vino Wines & More (Strada Mihai Eminescu nr. 71).

În cadrul festivalului vor fi prezentate 4 filme braziliene, producții remarcabile, care tratează subiecte sociale de actualitate.

BENZINHO/LOVELING – COMPETIȚIE/FOCUS BRAZILIA

Dramă, Brazilia- Uruguay, 2018

Regia: Gustavo Pizzi

Cu: Karine Teles, Otavio Muller

La marginile orașului Rio de Janeiro, Irene are la dispoziție doar câteva zile pentru a-și învinge anxietatea și a-și recâștiga încrederea în sine, înainte de a-l trimite pe băiatul ei cel mare de-acasă.

Selecționat în competiție la Sundance și Rotterdam, Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film din Panama (2019), Premiul pentru Cel mai bun film ibero-american la Festivalul de Film Spaniol de la Malaga (2018).

CALIFORNIA – FOCUS BRAZILIA

Dramă, Romance – Brazilia (2015)

Regia: Marina Person

Cu: Clara Gallo, Caio Horowicz, Caio Blat

São Paulo, 1984. Estela trece prin delicata fază a adolescenței. Sex, dragoste, prietenie – totul pare prea complicat. Refugiul ei personal este unchiul ei, Carlos, și să meargă în California, unde locuiește, este visul ei. Dar totul se năruie când el se întoarce slăbit și bolnav. Estela trebuie să înfrunte o realitate care îi va schimba pentru totdeauna felul de a vedea lumea.

Premii: Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar – Caio Horowicz, Premiul pentru Tineret – Cel mai bun film brazilian, Festivalul Internațional de Film de la Rio de Janeiro (2015).

CENTRAL DO BRASIL/CENTRAL STATION – OPENING FILM/FOCUS BRAZILIA

Dramă - Brazilia (1998)

Regia: Walter Salles

Cu: Fernanda Montenegro, Vinicius De Oliveira, Marilia Pera

Călătoria plină de emoții a unei foste învățătoare, care redactează scrisori pentru cei care nu știu să scrie, și a unui băiat a cărui mamă a murit recent, în căutarea tatălui pe care nu l-a cunoscut niciodată.

Premii: Nominalizare la Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal (1999) și Cel mai bun film străin (1999); Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin (1999)

HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO/THE WAY HE LOOKS – FOCUS BRAZILIA

Dramă, Romance – Brazilia (2014)

Regia: Daniel Ribeiro

Cu: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim

Leonardo este un tânăr nevăzător, în căutarea independenței. Viața sa cotidiană, relația cu cea mai bună prietenă, Giovana, și felul în care vede lumea se schimbă complet odată cu sosirea lui Gabriel.

Premii: Premiul FIPRESCI la Festivalul de Film de la Berlin (2014)

Toate cele 4 filme selecționate pentru a reprezenta cinematografia braziliană în ediția din acest an sunt producții cu un important traseu internațional, multipremiate și cu ecouri extraordinare în presă.

Timp de 5 zile, la Cinema Elvire Popesco, Institutul Cervantes, Cinema Muzeul Țăranului Român și în alte spații alternative din București, publicul va putea descoperi culturile altor țări, diferențele și similaritățile dintre România și zona Ibero-Americană. Festivalul se concentrează pe cultura acestei zone și combină armonios proiecțiile de filme cu demonstrațiile de dans, mâncarea, muzica, expozițiile, cu poveștile celor îndrăgostiți de această lume plină de pasiune și umanitate, pentru o experiență unică.

Película promite o experiență inedită și vă așteaptă să luați parte la cât mai multe evenimente!

¡Hasta pronto!