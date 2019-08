Jean-François Zygel conectează Bucureștiul la ritmul improvizației prin Enescu hors les murs, program asociat Festivalului Internațional George Enescu 2019

Melomanii bucureșteni se vor bucura de trei evenimente inedite oferite de cunoscutul compozitor și pianist-improvizator francez, Jean-François Zygel, reunite sub conceptul Enescu hors les murs și derulate în zilele de 16, 17 și 18 septembrie, ca proiect asociat al Festivalului Internațional George Enescu 2019.

Evenimentele au fost create de remarcabilul artist pentru a celebra bucuria muzicii și pentru a intensifica legăturile dintre muzică și un public cât mai divers, în spiritul lumii în armonie promovate de Festivalul Enescu și vor avea loc: luni, 16 septembrie, între orele 14.00 - 16.00, un masterclass de improvizație, susținut la Universitatea Națională de Muzică București și adresat tinerilor muzicieni, marți, 17 septembrie, de la ora 19.30, un cine-concert cu muzică improvizată live la pian, The Phantom of the Opera/Le Fantôme de l’Opéra, la Sala Elvire Popesco a Institutului Francez din București și miercuri, 18 septembrie, de la ora 19.30, concertul de improvizație ”Muzica Bucureștiului”, împreună cu invitații Damian Drăghici (nai) și Cristian Soleanu (saxofon), pe scena din Piața Festivalului George Enescu.

Jean-François Zygel putem oferi o perspectivă în plus despre bucuria muzicii și să extindem relația dintre muzică și oraș. Va fi interesant să vedem modul în care muzicianul francez percepe și traduce vibrația Bucureștiului. Sperăm că va fi o întâlnire fascinantă și pentru public”, a spus Mihai Constantinescu, directorul Festivalului Internațional George Enescu.

Jean-François Zygel este recunoscut la nivel mondial drept unul dintre cei mai remarcabili pianiști contemporani, grație talentului, imaginației și fanteziei sale. Este un mare virtuoz al improvizației la pian, strălucind prin inteligență fecundă și posedă un mare talent de a comunica cu audiența sa. Înzestrat cu mult umor, Jean-François Zygel face să strălucească pasiunea sa pentru muzică în fiecare dintre concerte, fiind îndrăgit deopotrivă de melomanii inițiați și de publicul amator. Faima sa la nivelul marelui public a crescut și datorită programelor de televiziune pe care le-a animat (La Boîte à musique - de pe France 2, Les Clefs de l’orchestre - de pe France 5), al căror ecou a depășit cu mult granițele Franței, și emisiunilor de la radio (La Preuve par Z - de pe France Inter), în cadrul cărora apără cu umor și pasiune muzica.

„Jean-François Zygel este îndrăgostit de România și aduce pe scena din Piața Festivalului o compoziție-portret muzical al Bucureștiului, oraș pe care îl cunoaște de multă vreme și căruia îi apreciază în mod deosebit energia și contrastele. În plus, pe 17 septembrie, la Sala Elvire Popesco, amatorii de cine-concert vor avea prilejul să se bucure de talentul său în proiecția unică a filmului «Fantoma de la Operă», pentru care artistul însuși mărturisea că a imaginat o muzică palpitantă, pasională, romantică și misterioasă, ironică, lirică și cutremurătoare în același timp.

Invitându-l la București pe Jean-François Zygel, acest muzician francez prodigios, cu un umor minunat și cu o deschidere fabuloasă către dialog, Institutul Francez și-a dorit să se alăture Festivalului George Enescu, ce se bucură de o notorietate internațională extraordinară. Parteneriatul nostru se înscrie, de altfel, în dinamica generată de Sezonul Franța-România. Fie că vorbim de București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, Institutul Francez din România își dorește să fie un loc-cheie de întâlnire creativă între artiști și public, o scenă deschisă, un centru de creație pentru tinerii muzicieni și în general, pentru tinerii artiști. Așadar ne invităm partenerii, prietenii și publicul nostru drag la o întâlnire excepțională!”, a spus Hélène Roos, Directoarea Institutului Francez din România.

Despre compozitorul și pianistul improvizator Jean-François Zygel

După absolvirea Conservatorului din Paris, unde a câștigat zece premii I, Jean-François Zygel obține, în 1984, marele premiu la Concursul Internațional de Improvizație la Pian, organizat de municipalitatea Lyon. Acesta este începutul unei cariere unice de concertist improvizator care îl va conduce pe aceeași scenă cu dansatori, actori, artiști de jazz, chansonetiști sau muzicieni de world music.

Numit „artist în rezidență” pentru al cincilea an consecutiv la Filarmonica din Luxembourg, Jean-François Zygel va susține peste o sută de concerte în Franța și în străinătate în sezonul 2019-2020.



Jean-François Zygel este recunoscut în Franța și peste hotare ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști în acompaniament pentru filmele mute - cine-concert (Chorégies d'Orange, Filarmonica din Paris, Théâtre du Châtelet, Opera Bastille, Filarmonica Luxembourg, Lincoln Center din New York, National Gallery of Art din Washington, Festivalul Internațional de Film din Ierusalim, Festivalul Arabesques din Hambourg, Festivalul Musica din Strasbourg, Opera din Monte-Carlo, Opera de Nice, Auditoriumul din Lyon, Teatrul Național din Toulouse, Arsenal de Metz, etc.).

Jean-François Zygel este cel care a fondat, în urmă cu 15 ani, clasa de improvizație la pian la Conservatorul din Paris, dezvoltând numeroase parteneriate cu instituții precum Forum des Images, Fundația Jérôme Seydoux-Pathé și Cinemateca Franceză.

Și-a consolidat totodată renumele și s-a făcut cunoscut publicului larg prin intervențiile sale la televiziune (Les Clefs de l’orchestre, La Boîte à musique...) și la radio (La Preuve par Z de pe France Inter) unde apără cu umor și pasiune arta sa preferată.

După lansarea primului său disc, intitulat pur și simplu Improvizații, a câștigat mai multe premii cu Double Messieurs, album înregistrat în duet, alături de marele pianist francez de jazz, Antoine Hervé. Cel mai recent album al său, L'Alchimiste/Alchimistul, o alianță subtilă dintre cântecul francez și pianul clasic, tocmai a fost lansat de Sony.