“Acces Direct” și „Xtra Night Show” revin la Antena 1: Simona Gherghe va avea un coleg de prezentare, iar Vika Jigulina, in echipa lui Dan Capatos

Emisiunile „Acces Direct” și “Xtra Night Show” revin luni, 27 august, de la ora 17.00, respectiv 23.00, la Antena 1, cu forțe proaspete și cele mai tari subiecte în exclusivitate.

În acest sezon, Simona Gherghe va avea alături, la “Acces direct”, un coleg de prezentare, al carui nume telespectatorii Antenei 1 il vor afla in direct, astazi, de la ora 17.00.

"Sunt nerabdatoare sa incep noul sezon, pentru ca va fi o provocare mare si pentru mine, de data asta. Imi doream de multa vreme un partener de prezentare si, iata ca acum, in cel de-al noualea an la carma emisiunii, se va intampla acest lucru. E un personaj foarte iubit de public si abia astept sa facem echipa. Sunt convinsa ca ne vom intelege excelent!", spune Simona Gherghe.

Cine e vedeta alături de care Simona Gherghe ve prezenta emisiunea “Acces Direct”, telespectatorii Antenei 1 vor afla astăzi, de la ora 17.00.

De la ora 23.00, “Xtra Night Show” revine pe micile ecrane într-o nouă formulă de prezentare, dar și cu subiecte incitate și în exclusivitate. În acest sezon, Dan Capatos îi va avea alături pe Cătălin Bordea și Vika Jigulina, un DJ de talie internationala.

"Este o adevarata onoare pentru mine sa fac parte din cea mai buna echipa de profesionisti din domeniul TV din Romania si ma bucur ca dupa mai bine de zece ani de activitatea pe plan international pot contribui la un proiect de succes romanesc, "Xtra Night Show"", spune aceasta.

Vika Jigulina (32 de ani), originară din Republica Moldova, este cântăreață, DJ și producător muzical. Pe numele său real Viktoria Korneva, Vika este singurul artist roman care, impreuna cu Edward Maya, castiga marele premiu Billboard Music Awards USA in 2011, "Best Comercial Song - Stereo Love", in 2010, la British Music Awards. A fost premiata cu 9 discuri de platina, 2 discuri de dublu platina si 13 discuri de aur si, in ultimii noua ani, a concertat in toata lumea.

Luni, la “Xtra Night Show”, ea va aparea pentru prima data alaturi de Dan Capatos, prezentatorul show-ului, si de colegul acestuia, Catalin Bordea, intr-o editie care va aduce în prim plan cel mai discutat subiect monden al verii.

Despre ce subiect este vorba, dar și cine sunt invitații lui Dan Capatos din prima ediție a noului sezon, telespectatorii Antenei 1 vor afla diseară, de la ora 23.00, numai la “Xtra Night Show”.