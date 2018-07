Actorul Silviu Mircescu se pregătește pentru ”Ultimul Trib”: ”Habar nu am ce mă așteaptă! Cultura, plantele, animalele, toate sunt complet diferite!”

DIANA OROS

Ș apte rom â ni de rând, de v â rste ș i profesii diferite, au decis s ă se av â nte în Madagascar, un tărâm complet diferit de tot ceea ce au văzut ș i tr ă it până acum. Actorul Silviu Mircescu recunoa ș te c ă are emo ț ii ș i nu ș tie la ce s ă se a ș tepte.

”Ultimul Trib”, noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase ș i de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole ș i de neprevăzut: Madagascar! Insula africană, un teritoriu în care spiritele încă sunt prezente în via ț a de zi cu zi, în care lacurile sau copacii sunt considerate sacre, iar de unele nu te po ț i apropia, le va fi casă celor trei triburi, formate din oameni de rând, sportivi ș i, respectiv, vedete. Incon ș tien ț i sau extrem de curajo ș i, cu to ț ii cred că pot ie ș i învingători din această eventură exotică ce le va pune la încercare sim ț urile ș i abilită ț ile, însă numai unul dintre ei are ș ansa de a câ ș tiga marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

Actorul Silviu Mircescu, 29 de ani, s-a aruncat fără să clipească spre această provocare chiar dacă, recunoa ș te acum, are emo ț ii ș i nu prea ș tie la ce să se a ș tepte. ”Am observat că am început sã exagerez cu mâncarea în ultima perioadă, ca să am de unde să dau jos”, glume ș te Silviu, care este pasionat de sport, de baschet, dar ș i de tatuaje.

”Habar nu am ce mă a ș teptă! Psihic sunt ok, sunt ambi ț ios, ș tiu că pot să fac fa ț ă, dar am emo ț ii pentru că merg într-un loc în care nu am mai fost, unde cultura, plantele, animalele, toate sunt complet diferite! Mi s-a mai întâmplat până acum să am o zi de filmări în care să uit pur ș i simplu să mănânc, dar pe de altă parte, e drept că nu am mai fost niciodată undeva să nu am o cazare decentă, mâncare sau să nu pot să fac un du ș ”, a mai spus Silviu.

”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi ș i unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilită ț ile sociale, cât ș i cele fizice. În ciuda personalită ț ilor complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să î ș i dovedească puterea de a rezista sub impactul ș ocului cultural, dar ș i sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, ace ș tia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câ ș tigător va fi cazat într-un resort de lux ș i va fi răsfă ț at zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o por ț ie simplă de mâncare ș i nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situa ț ie în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor ș apte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoi ț i să se lupte ș i pentru a rămâne pe insulă.