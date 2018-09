Andreea devine mireasă pe ”Insula Iubirii”, în timp ce Gabi dispare noaptea în ocean

Lucrurile iau o turnură nemaivăzută pe ”Insula Iubirii”, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, când pe insule diferite, protagoniștii cuplului Andreea și Gabi iau decizii radicale.

La Minitel are loc prima nuntă de pe ”Insula Iubirii”, iar mireasă este chiar Andreea, concurenta care nu are nici o zi de când a ajuns în Thailanda. ”Eu sunt burlăciță acum, trebuie să îmi ard brățara!”, a anunțat aceasta, care apoi a început să facă și planurile de nuntă. Și cum fiecare mireasă are parte de o petrecere a burlăcițelor, băieții s-au asigurat de acest lucru și le-au oferit fetelor un show ispititor.

În acest timp, la Purimuntra, iubitul de acasă al Andreei a reușit să stârnească panică după ce în toiul nopții s-a aruncat în valurile oceanului. Cum s-a încheiat noaptea pentru cei doi, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”.