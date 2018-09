Cameleonii, milionari în Madagascar după ce Silviu Mircescu a câștigat prima probă a Căpitanilor în ”Ultimul Trib”

Cameleonul Silviu Mircescu, crocodilul Alex Filip și lemurul Ionuț Iftimoaie au fost primii care au luptat în prima cursă a Căpitanilor, aseară, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”, iar Mircescu a fost cel care a pus mâna pe recompensa de un milion de ariary, care a schimbat viața echipei sale pe insula pustie.

Silviu Mircescu, Alex Filip și Ionuț Iftimoaie au luptat pentru un milion de ariary, o sumă colosală pentru insula africană, în care un salariu variază între 150.000 și 250.000 de ariary. Lemurii au fost reprezentați în prima luptă a căpitanilor de Ionuț Iftimoaie, căruia toți îi admiră modul în care știe să gestioneze situațiile de criză cu foarte mult calm și tact. ”Eu mă simt în siguranță lângă el, uneori e multă agitație și simt nevoia să îl văd, să îi simt energia când începe să vorbească, parcă se face o zonă de calm și deja gândesc mai limpede”, a mărturisit Paula Chirilă.

Din partea Camelonilor, Silviu Mircescu s-a aruncat cu capul înainte în înfruntare. ”Dacă aș putea, m-aș băga în toate proiectele posibile, aș munci tot timpul. Sunt foarte ambițios, vreau să văd cât rezist la presiunea asta și fizică, și psihică”, a mărturisit actorul.

Crocodilii și-au ales căpitanul încă de la sosirea în Madagascar în persoana lui Alex Filip, luptător profesionist de kick-boxing, așa că intră în joc fără emoții. ”Pentru a face ce fac eu nu există loc de vulnerabilități și chiar dacă practic un sport individual, fără echipa din spatele meu, nimic nu ar fi posibil. Atuul meu vor fi mereu ambiția, încăpățânarea, perseverența”, spune despre el Alex.

Mircescu a câștigat însă detașat cursa, iar rezultatul i-a bucurat chiar și pe adversarii lui, toți fiind de acord că pe insula pustie Cameleonii aveau mare nevoie de această ”gură de aer”. Înainte de a merge la cumpărături alături de echipa sa, căpitanul albaștrilor a împărțit o mică parte din bani cu celelalte echipe – Crocodilii, care trăiesc la vilă și au deja tot ce își pot dori, au primit 10.000 de ariary, pe care i-au donat unei familii sărace, iar Lemurii au primit 30.000 de ariary, ca să își poată cumpăra mâncare.

Ieșiți la cumpărături, Camelonii au experimentat o altă latură a vieții în Madagascar și au descoperit nu doar că își pot cumpăra o mulțime de delicatese proaspete, dar și că localnicii nu sunt dispuși să negocieze, așa cum românii erau obișnuiți. Mai mult, și-au dat seama că milionul câștigat, deși le-a asigurat masa pe câteva zile, nu reprezintă o sumă enormă. ”Probabil, ca să își cumperi o casă sau o mașină ai nevoie de saci de bani, la propriu”, a remarcat Gabriela. Ziua acestora s-a încheiat cu un festin pe insulă pentru cei șapte Cameleoni. ”Acum suntem la un resort pe plajă, nu mai suntem pe insula pustie”, a glumit Silviu.

Mai strâmtorați, Lemurii au încercat și ei să negocieze în sat pentru a putea cumpăra cât mai multe produse, dar în cele din urmă, tot macaroanele au fost cele mai potrivite bugetului lor, însă combinate cu fructe de mare proaspăt pescuite, au fost mai mult decât satisfăcătoare pentru echipă, dar și pentru invitatul permanent la masă, vecina Vula.

În mod surprinzător, singurii care s-au certat din cauza mâncării, au fost chiar Crocodilii, care aveau bucătăria plină. Supărarea a pornit de la faptul că fotbalistul Daniel Chiriță voia să mănânce pește, chiar dacă aveau mâncare rămasă de cu o zi înainte. ”Chiru, aruncăm mâncarea degeaba! Vrei să faci un pește numai pentru tine? Învață să mai asculți și de colegii tăi!”, i-a reproșat Roxana Chiperi, în timp ce Lola a preferat să se retragă de grup, pentru a nu lua parte la discuții.

În acest timp, după o accidentare care l-a forțat să iasă din competiție, Dorian Popa s-a întors în satul în care a locuit alături de echipa sa, pentru a-și lua rămas-bun. Într-un interval mai scurt decât și-ar fi dorit, Dorian Popa s-a atașat foarte mult nu doar de colegii săi ”Lemuri”, ci și de vecinii din satul malgaș în care a locuit. Ca urmare, Dorian nu a vrut să plece din Madagascar înainte de a-i vedea și de a le face mici cadouri atât colegilor săi, cât și sătenilor care i-au primit cu atâta căldură în tribul lor. Pe rând, acesta le-a dăruit colegilor săi articole vestimentare, un parfum și chiar și o pudră Danielei Crudu, în timp ce pe vecinele sale și pe ”mama Vula”, le-a surprins cu accesorii de păr.

”Mai mult decât durerea fizică, mă apăsa gândul că nu mai pot fi în concurs. M-am atașat repede de echipă și sigur că ar fi urmat multe momente frumoase. Nici nu vreau să mă mai gândesc la faptul că nu mai pot, îmi rupe sufletul”, a mărturisit Dorian.

În locul lui, ”Lemurii” au primit-o cu brațele deschise pe Ioana Șulea. În timp ce colegii ”Crocodili” ai Ioanei Șulea au mascat nominalizarea acesteia sub pretextul că ar fi vrut să trimită la Duel un om puternic, care ar fi avut șanse să revină în trib, după ce aceasta a ajuns în cealaltă echipă, sportivii au încercat să avertizeze ”Lemurii”. ”O să vedeți că este foarte retrasă, e în lumea ei, nu s-a intergrat”, a spus Lola.

Cu toate acestea, Ioana Șulea a fost primită cu brațele deschise în sat, teritoriul deținut în prezent de vedete, iar noii ei colegi s-au arătat foarte încântați de răsturnarea de situație care a avut loc după ce Dorian Popa a fost nevoit să părăsească competiția din cauza problemelor medicale. ”Normal că îmi place de Ioana, e frumoasă și trage cât un bărbat! Plus că îmi dă și porția ei de bere, pentru că ea nu bea”, a spus glumit Daniela Crudu.

Spusele lor au fost confirmate și de Miss Bikini Ioana Șulea, care deja se simte în sat mai bine decât la vilă. ”Am simțit o căldură și o omenie din partea lor pe care dincolo nu am simțit-o. Chiar am simțit că se bucură că fac parte din echipa lor! Sunt foarte simpatici toți, fiecare are nebunia lui, pe când dincolo erau foarte multe păreri”, a spus Ioana.

De altfel, dorința fiecărui membru al echipei de a se impune a făcut ca fosta echipă, a Ioanei să ajungă din nou în poziția de a nominaliza un om. Jocul ”Mission Impossible” chiar s-a dovedit a fi o sarcină imposibilă pentru Crocodilii care nu au reușit să se coordoneze. Speriați după ce data trecută au trimis-o la duel pe Ioana Șulea, cu gândul că are șanse mari de a câștiga, însă aceasta a ajuns în echipa Lemurilor, Crocodilii au schimbat de această dată strategia. ”O voi nominaliza pe Neli, am încredere că va putea câștiga duelul și astfel le va arăta colegilor că merită să fie aici”, a spus Alex Filip, căpitanul echipei. În cele din urmă, colegii s-au alăturat deciziei, astfel că Neli va merge la Duel. ”Dacă nu mă mai întorc, aș vrea să rețineți un argument: omul care astăzi nu a comunicat deloc și care de obicei nu ține cont de părerile celorlalți, este Daniel Chiriță!”, a spus aceasta.

Care va fi următoarea echipă care va nominaliza un membru și cu cine se va duela Neli, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.