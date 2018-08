Carmen Tănase, despre rolul său din “Fructul oprit”: “Este ca o descătușare”

DIANA OROS

A cucerit numero ș i telespectatori cu rolul său din “Fructul oprit”, iar din 29 august va putea fi urmărită în noul sezon al serialului de la Antena 1. Carmen Tănase mărturise ș te că a fost plăcut surprinsă de reac ț iile pe care personajul interpretat de ea, Roxana Baicu Popovici, le-a generat.

“ Absolut toată lumea am impresia că se uită la <<Fructul oprit>>, pentru că nu există om pe stradă să nu-mi zâmbească. Ș i eu sunt un om care umblă pe stradă, umblă în magazine. Sunt un om între oameni, nu am limuzină, nu am vilă pe malul oceanului, chiar stau între oameni , M ă bucur a ș a că e ca o revenire după succesul din trecut. Sigur, te cunosc oamenii, dar acum se vede că e o bucurie în plus. <<Vai, ce îmi place cum sunte ț i în serial!>>. << Îmi place la nebunie! Abia a ș tept să înceapă>>. Toată lumea, fără excep ț ie! Mă mir, pentru că Roxana e rea…”, spune Carmen Tănase.

Îndrăgita actri ț ă, care poate fi văzută miercurea, de la ora 20.00, la Antena 1, recunoa ș te că personajul pe care îl interpretează este ș i pe placul său. “Îmi place, foarte mult îmi place pentru că orice actor î ș i dore ș te să joace un personaj opus personalită ț ii lui. Pentru mine e contre emploi, chiar dacă poate nu pare. Nu am un caracter, nu ș tiu cum să-i spun, îndoielnic. Este ca o descătu ș are. Îmi face plăcere să trec prin lucrurile prin care trece Roxana, pentru că se poate să înve ț i din ele . E un personaj ofertant, are umor, are cinism, e ok.“, mărturise ște ea. “Am pornit de la premisa că orice om are ș i o parte bună. Nu există om definitiv rău ș i nici om definitiv bun. Ș i atunci am încercat să-i găsesc o latură umană ș i m-am axat pe umor, îmi place foarte mult asta cu umorul”, completează talentata actri ț ă. “Vor fi surprize mari!”, spune Carmen, despre noul sezon al produc ției.