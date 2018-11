Cocuța și Bogdan Boantă:  „Noi am crezut că o să ne distrăm în Asia Express”

Planurile de acasă nu se potrivesc cu realitatea din Asia Express, cel mai dur reality show de aventură difuzat de Antena 1. Cocuța și Bogdan Boantă au plecat cu gândul de a se distra. Știau că nu va fi chiar ușor, dar ce au descoperit aici e mult peste ce se așteptau. „Suntem triști tare, noi am crezut că o să ne distrăm, o să râdem, dar suntem epuizaț, fără haz, loviți. Cine crede că show-ul ăsta e făcut doar pentru a da bine la TV se înșală amarnic. E greu tare de tot!”, a povestit Cocuța. “Tot e greu, dar să ne găsim cazare și mâncare e super dificil. Cum să te duci la om acasă și îi zici să te lase să dormi la el în casă?! Noaptea, cu o cameră de filmare după noi, începe și caută un pat și ceva de mâncare…Ne e dor de haine curate.J”, a mai adăugat Bogdan Boantă.

Pentru Anca Sigartău și fiul ei, Teodor, Asia Express înseamnă adrenalină la maximum. „Experiența asta nu se poate descrie în cuvinte. În prima zi, când ne-am trezit în mijlocul traficului din Sri Lanka și am văzut cum se conduce aici, nu ne-a venit să credem. E un haos de nedescris, iar cursa este cu adevărat nebună! Noi am avut parte de semne încă de la început. Într-o dimineața am văzut într-o gară a fotografie a Sfântului Anton, după care, primul șofer care ne-a luat se numea Anton. E wow!”, au povestit cei doi.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon Asia Express, cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka și India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro și pentru a trăi experiența vieții lor.