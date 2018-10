Cosmin Pădureanu are galerie malgașă la duelul de joi, din ”Ultimul Trib”

După ce au avut grijă de cameleoni zi de zi, două dintre gazdele malgașe îl vor însoți joi, de la ora 20.00, la Antena 1, pe Cosmin Pădureanu la cel de-al doilea duel al său din ”Ultimul Trib”.

Cosmin Pădureanu și Roxana Chiperi se vor duela în această săptămână însă doar unul dintre ei va reuși să își păstreze locul în ”Ultimul Trib”.

Aflat la al doilea Duel consecutiv, Cosmin nu a vrut să afle pe cine va avea de înfruntat, astfel că adversarul a rămas o surpriză până când a ajuns pe teren. ”E mai bine așa, să nu știu cu cine sunt, pentru că îmi fac scenarii toată ziua”, a spus Cosmin, care a vrut să își protejeze și colegii de echipă. ”E mai bine ca voi să rămâneți acasă să vă odihniți, iar eu o să le rog pe mama Vula și pe madam Yvette să meargă cu mine la Duel”, a anunțat Cosmin. ”Sunt vecinele noastre, ne ajută zi de zi, așa că vor face și galerie”, a mai spus acesta.

Joi, de la ora 20.00, la Antena 1, duelul dintre Roxana și Cosmin se anunță unul mult mai emoțional decât de obicei, cu atât mai mult cu cât cei doi au o istorie mai veche. ”Când am început să cochetez cu cascadoria am lucrat cu Cosmin, am fost și îndrăgostită de el! El îmi ținea mereu isonul și pentru mine e mare lucru când găsesc oameni pe frecvență cu mine. Iar de atunci a rămas între noi o prietenie foarte frumoasă”, a spus Roxana Chiperi.