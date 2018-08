Daniel Chiriță, despre prima experiență în Madagascar: ”Am văzut copii cu adevărat fericiți aici, deși nu au o viață tocmai ușoară”

Printre cei 21 de concurenţi care au acceptat provocarea „Ultimul Trib” se numãrã şi fotbalistul Daniel Chiriță, care s-a arãtat de-a dreptul impresionat de viaţa de pe insula Madagascar.

”Mă simt superb, după un drum lung, dar obositor, am fost primiți foarte bine în satul malgaș, am văzut copii cu adevărat fericiți aici, deși nu au o viață tocmai ușoară... trăiesc fără curent, fără televizoare, fără telefoane sau alte ”distracții” obișnuite. Am fost primiți în satul malgaș cu o grămadă de bunătăți și am văzut și dansul lor tradițional, dansul cameleonului, în care doi bărbați se luptau pentru teritoriu. Eu am mai fost în Africa, dar aşa ceva nu am mai vãzut!”, a declarat Daniel Chiriță, membru al tribului „Crocodililor”.

Şi pentru Dorian Popa, cel care se avântã în competiţia „Ultimul Trib” în echipa „Lemurilor”, primul contact cu insula africanã a fost copleșitor.

”Am făcut-o și p-asta, am ajuns în Madagascar! În Africa, oamenii sunt și mai dulci, și mai zâmbăreți decât în Asia”, mãrturiseşte artistul, care mai spune „am întâlnit niște oameni extraordinari, ne-au primit cu o super-petrecere în mijlocul satului, acum așteptăm să vedem ce urmează, începe competiția ”Ultimul Trib”! Ne facem o cruce, îl rugăm pe Doamne-Doamne să ne ajute, să ne țină teferi și mergem cu fruntea sus și cu capul înainte la treabă!”, a mai spus Dorian Popa.

Silviu Mircescu, concurent în tribul ”Cameleonilor”, este foarte încântat de ceea ce a descoperit la sosirea pe insula africană Madagascar. ”Sunt fascinat de tot ce mi se întâmplă și de oamenii de aici. Sunt superbi, foarte primitori și darnici, am încercat de cum am ajuns o mulțime de mâncăruri locale – limbă de zebu, stridiile lor, multe tipuri de pește, crabi și homari și sunt convins că încă nu am descoperit toate delicatesele. Am fost întâmpinați cu o petrecere într-un sat malgaș și experiența a fost nemaipomenită, simțeam că parcă eram de acolo! M-am simțit foarte bine, am dansat cu ei și am cântat! Sunt foarte bucuros că am acceptat această provocare și că am ajuns aici, deja cred că aș vrea să mă mai întorc. În rest, este extrem de cald, deși aici este iarnă!”, a spus actorul Silviu Mircescu.

Tribul sportivilor – ”Crocodilii” - este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând – ”Cameleonii”: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra. Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor - ”Lemurii” - este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

Cei 21 de concurenți, care au ajuns deja în Madagascar, vor trăi o aventură exotică, ce le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar rezultatul acestei bătălii joacă un rol extrem de important în parcursul lor în insula africană, deoarece variantele sunt cât se poate de diferite! Astfel, cei mai fericiți vor fi membrii tribului de pe locul I, deoarece cei șapte vor avea ocazia să locuiască pe parcusul săptămânii într-o vilă de lux în care vor beneficia de toate condițiile pe care și le-ar putea dori. Având parte de mâncare pe săturate, de paturi în care să se odihnească și de ”luxul” de a avea toaletă și duș, aceștia vor putea să se refacă mai ușor după fiecare confruntare.

În acest timp, tribul clasat pe locul al doilea în jocul pentru ”Teritoriu” va locui într-un sat malgaș alături de comunitatea locală. Concurenții vor trăi într-o casă făcută din bambus și frunze de palmier, se vor spăla în singurul loc din sat în care există o sursă de apă, vor fi să nevoiți să învețe să își procure hrana întocmai ca localnicii și o vor prepara pe foc de lemne în fiecare seară.

Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib! Cel clasat pe locul al treilea, va fi ”cazat” pe o plajă pustie și va trebui să se obișnuiască nu cu puțin, ci mai degrabă cu... nimic! Depinde doar de cocncurenți dacă vor reuși să își procure hrană, să își improvizeze un adăpost sau dacă vor dormi sub cerul liber și vor visa la mese îmbelșugate.

În tot acest timp, triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate pentru a putea rămâne în cursa finală ce le poate aduce premiul cel mare, în valoare de 100.000 de euro!