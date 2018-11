Daniela Crudu, eliminată din motive medicale din ”Ultimul Trib”: ”Daniela nu e chiar așa cum se vede la televizor”

O nouă răsturnare de situație, seara trecută, i-a adus pe Cameleoni într-o situație dramatică în ”Ultimul Trib”. Noua lor ”achiziție”, Daniela Crudu, a fost eliminată din motive medicale, iar Silviu Geandră a fost propus la duel după ce echipa a pierdut o nouă probă de Nominalizare.

În prima noapte în care au ajuns din nou pe insula pustie, Cameleonii au avut de îndurat nu doar foamea și frigul, ci și o ploaie puternică, iar stropii mari au trecut rapid prin frunzele adăpostului lor improvizat. ”Îmi doream să mor, nu mai voiam nimic. După ce că suntem amărâți și vai de capul nostru, ploaie ne mai trebuia... că în rest le aveam pe toate! Toate hainele sunt distruse! N-am mai putut să dormim, nu știam ce să facem, unde să ne ascundem, stăteam cu pelerinele pe noi, ca niște câini eram!”, a povestit Daniela Crudu.

Cum toată lumea a trecut prin acest Teritoriu, Crocodilii și Lemurii s-au gândit și ei la Cameleoni și cu toții i-au compătimit, mărturisind însă că nu și-ar fi dorit să fie în locul lor. ”După ce ore în șir au stat chirciți în ploaie, acum să meargă la joc, vă dați seama că nu e ușor”, a spus Alex Filip, căpitanul sportivilor, care a reușit să își ducă echipa înapoi la vilă. La primele semne ale zilei, Silviu Geandră a făcut focul pentru ca Daniela Crudu și Oana Dedeu să se poată încălzi, mai ales că amândouă dădeau semne de răceală.

Pentru noul joc de Nominalizare, echipele au fost nevoite să aleagă din nou câte trei membri care să joace. ”Eu ce să fac... o să stau să îi încurajez de pe margine din nou...”, a spus Daniela Crudu supărată. Blestemul i-a urmărit însă pe Cameleonii extenuați și afectați de lipsa mâncării care au pierdut din nou și această probă, ajungând din nou în situația de a nominaliza un om la duel.

La scurt timp, aceștia au primit o nouă veste proastă – medicul a anunțat-o pe Daniela Crudu că mâna sa nu se va recupera prea curând pentru că nu se poate îngriji corespunzător și că va trebui să plece acasă din motive medicale. ”Nu mă gândeam că așa va arăta finalul meu în ”Ultimul Trib”, din păcate... Am venit cu planuri mari, nu am venit cu gândul de a fi un concurent oarecare. Îmi pare rău că m-am accidentat, în rest de nimic, mereu am spus și am făcut ce am simțit, m-am arătat în toate ipostazele posibile, nu cred că mai am ceva de ascuns! Le doresc Cameleonilor să ajungă într-o echipă în care își doresc atunci când a lor se va destrăma, cred că Oana va ajunge departe de tot, o văd determinată și luptătoare, ea a tras mult pentru echipă”, a spus Daniela Crudu, recunoscătoare noilor săi colegi.

”Nu m-am plâns până acum, mă așteptam de acasă să fie greu și încerc să mă bucur de ceea ce se întâmplă pentru că sunt conștientă că această experiență nu va dura o viață întreagă”, a spus Oana Dedeu cu lacrimi în ochi. Strategia lor a fost de a trimite un om puternic la duel, pe Silviu Geandră, în speranța că nu vor mai pierde încă un membru.

Pentru proba de Salvare, Crocodilii și Lemurii s-au întâlnit pe același teren de joc și au aflat că trebuie să refacă traseul de la proba de Nominalizare, însă acum apa oceanului acoperise o parte din traseu și, în plus, cele patru scânduri folosite pentru a parcurge traseul trebuiau acum să fie folosite de câte cinci membri ai fiecărei echipe. Echilibrul s-a dovedit a fi o problema majoră pentru Lemurii care au luat traseul de la capăt de nenumărate ori după ce pe rând au căzut în apă. Atât de mare încât, la un moment dat, Ionuț Iftimoaie a vrut chiar să renunțe. Până la urmă, aceștia au reușit să recupereze timpul pierdut, în timp ce Crocodilii erau împotmoliți la un puzzle final. După mai bine de o oră și jumătate, Crocodilii au reușit să încheie proba după ce Neli Condeescu și Mircea Zamfir și-au dat seama cum ar fi trebuit să arate.

Ajunși în fața lui Octavian Strunilă pentru a nominaliza un om la duel, Sorin Brotnei a fost cel care a spus primul că este numulțumit de el că nu a reușit să facă piramida, așa cum s-a oferit, și să aducă victoria echipei sale. ”Nu mai pot, simt că am ajuns la acel prag al suportabilității. Cred că de aceea m-am cerut la duel, să pot să am o altă activitate, să fiu eu singură”, a spus Sorana, cea care s-a autopropus la duel. Mai mult, aceasta a spus că părerea ei nu mai coincide cu cea a echipei și că ea nu și-ar fi dorit să o ”alunge” pe Daniela din echipă, ci ar fi preferat să o trimită pe Ioana Cameleonilor. ”Unele strategii se văd, doar să fii incredibil de naiv să nu le vezi... Eu nu aș fi alungat-o pe Daniela sub nicio formă pentru că echipa aceasta când a plecat din România a plecat sub formă de echipă de vedete. Deși am spus că Ioana îmi e foarte dragă, e o sportivă extraordinară, un coechipier bun și priceput, cu toate astea, eu nu aș fi alungat-o pe Daniela din echipă. Exact acesta e cuvântul – alungat! Eu nu cred că va câștiga Ionuț, deși strategiile lui sunt foarte bune și își dorește, eu cred că va câștiga Chiriță. Și, sincer, îmi doresc să câștige Daniel Chiriță!”, a spus Sorana.

Întorși pe insula pustie, Cameleonii rămași doar trei și-au împărțit repede sarcinile, iar în timp ce băieții s-au apucat să repare adăpostul stricat de furturnă, Oana s-a ocupat de pregătirea mesei – celebrul orez cu sare pe care deja nu îl mai pot înghiți. Din cauza ploii din seara precedentă, Oana a și răcit însă, astfel că a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar cu toate acestea, motivul tristeții pentru Cameleoni a fost că au pierdut încă un membru, chiar dacă acesta le-a stat alături doar o noapte.

”A fost foarte greu pentru ea, a ajuns și pe insulă, a și plouat-o! Abia aștept să vadă lumea că Daniela Crudu nu e chiar așa cum o văd ei la televizor, o asistentă TV care e pusă mereu pe glume. Are și o altă latură, cea de luptătoare!”, a spus Silviu Mircescu despre Daniela Crudu.

În sat, Lemurii au reușit să dea o găină la schimb la magazin pentru alte produse alimentare, în timp ce la vilă, sportivii au trecut și ei printr-o transformare plăcută! Sarcinile au început să se împartă între toți, certurile au devenit mai rare, iar cu toții au încercat să o protejeze pe Roxana pentru ca genunchiul ei să se poată însănătoși. Singura care a rămas supărată a fost Lola, după ce la proba de Salvare aceasta le-a reproșat colegilor că nu au avut încredere în decizia ei.

Cum se vor descurca Sorana și Silviu Geandră și cine va câștiga Duelul, telespectatorii pot afla joia viitoare, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.