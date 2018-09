Dansurile din Madagascar i-au pus în dificultate pe concurenții din ”Ultimul Trib”

Dansurile tradiționale din Madagascar au fost o experiență cu totul nouă pentru concurenții din ”Ultimul Trib”, emisiune ce va avea premiera joi, 13 septembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1.

La scurt timp de la sosirea lor în Madagascar, cei 21 de concurenți din ”Ultimul Trib” au făcut cunoștință cu obiceiurile locale, iar dacă inițial au crezut că mâncarea a fost o bătaie de cap, când a fost vorba despre dansurile tradiționale, lucrurile s-au complicat.

”Pentru mine chiar a fost fascinant! Te eliberezi, aceasta e și ideea dansului, să iasă răul”, a glumit Daniela Crudu, care s-a lăsat imediat prinsă de muzică. Concurenții au făcut cunoștință apoi cu dansul cameleonilor, cel al lemurilor sau cel al crocodililor, animale cărora triburile lor le și poartă numele. ”Nu mă așteptam la nicio petrecere când am venit, iar dansatorii erau împărțiți, unii imitau crocodilul, alții lemurii, a fost fenomenal totul”, a povestit Paula Chirilă, care face parte din echipa ”Lemurilor”.

Iar dacă Silviu Mircescu, din tribul ”Cameleonilor” a prins destul de rapid mișcările, ”Lemurul” Sorana Darclee a fost puțin încurcată de ”pașii” de dans. ”Era o formă de izometrie și genuflexiune, stăteau cu fața atât de aproape de nisip și nu îi deranja deloc!”, a remarcat aceasta.

Petrecerea-surpriză a fost apoi presărată de momente desprinse parcă din documentare, după cum au mărturisit concurenții fascinați de tot ceea ce îi înconjoară. ”Doar la televizor am mai văzut așa ceva!”, a concluzionat Dima Trofim întreaga zi de experiențe noi. Cele trei triburi, unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând, vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

Începând de joi, 13 septembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va ajunge într-un sat alături de localnici, unde membrii tribului vor fi nevoiți să trăiască în același mod în care o fac și aceștia. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul unei săptămâni de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Începând cu 20 septembrie, în fiecare săptămână, joi și vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra. Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.