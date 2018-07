“Edith Piaf de România", despre cele mai mari pierderi din viața ei, la ”Totul pentru dragoste”

Cântăreața Luminița Pauliuc, al cărei nume de scenă este Lorraine Baicu, este cunoscută ca “Edith Piaf de România" și vine astăzi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiunea prezentată de Mirela Vaida la Antena 1, unde vorbește despre viața ei incredibil de grea.

Artista a îngropat trei copii, toți morți la câteva ore de la naștere. În plus, a avut parte și de două căsnicii ratate.

Când s-a căsătorit pentru prima dată, era profesoară de educație fizică și sport. S-a îndrăgostit de Ovidiu, care era profesor de filosofie. A rămas însărcinată la vârsta de 23 de ani și era atât de fericită, încât credea că are lumea la picioare. Insă totul s-a spulberat repede, întrucât în luna a șaptea, nașterea s-a declanșat subit.

„Am adus pe lume un băiețel, apoi am fost dusă în salon, să mă odihnesc. După numai o oră, surpriză! M-au apucat din nou contracțiile. Pe vremea aceea, nu exista ecograf, așa că medicii abia atunci au constatat că mai am un copil în pântece. M-au băgat iar în sală și am născut încă un băiețel”, povestește Lorraine Baicu.

La scurt timp însă, avea să trăiască tragedia vieții ei. Ambii bebeluși au mai supraviețuit doar câteva ore deoarece aveau malformații la inimă.

După un an a rămas din nou însărcinată și a adus pe lume un băiețel. Soarta avea să fie cruntă și de data aceasta, pentru că micuțul a murit la numai o zi, dintr-o greșeală medicală.

După cele trei pierderi de sarcină, rămâne însărcinată și naște o fată. Chiar și după venirea micuței pe lume, s-a simțit decepționată și s-a îndepărtat de soțul ei.

