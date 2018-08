Fernando, fost concurent ”Chefi la cuțite”, se alãturã echipei lui Nea Mãrin

Cea de-a cincea ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Mărin” difuzatã luni şi marţi, de la ora 20.00, la Antena 1, este una presărată cu nenumărate surprize. Cele patru vedete invitate de data acesta de Nea Mărin să-l ajute în administrarea restaurantului și a terasei de pe malul Mării Negre – surorile Cheeky Girls, Monica şi Gabriela, Şerban Copoţ şi Coco Marinescu, vor avea parte de un ajutor nesperat.

Sãptãmâna acesta se schimbã echipa de lucru şi abordarea ei. Fernando, fost concurent ”Chefi la cuțite”, i se va alãtura Marlenei în bucãtãria restaurantului condus de Nea Mãrin, pentru a menţine afacerea profitabilã. „Mi-era dor de Fernando, pentru cã noi am avut momente frumoase împreunã. Am fost cu el în echipã la << Chefi la cuţite >>, am fost bucuroasã sã-l pot ajuta. Mã bucur şi cã a venit aici, dar mi-e şi fricã. El are motivaţie dar nu-o de ajuns. E un bãiat extraordinar, dar greul tot pe mine va fi!”, a declarat Marlena.

Ba mai mult, aceasta a ţinut sã îi precizeze încã de la început: „Tu ştii cât e de muncã aici, Fernando? Avem delivery, la ora 12 mâncarea trebuie sã fie gata, apoi trebuie sã ne pregãtim pentru searã. La Nea Mãrin în bucãtãrie e program non-stop!”, i-a mai spus aceasta. Cum se va descurca Fernando şi dacã va reuşi Nea Mãrin, cu ajutorul noii formule de lucru, sã menţinã afacerea profitabilã, rãmâne de vãzut în cea mai nouã ediţie „Poftiţi la Nea Mãrin”, difuzatã luni şi marţi, de la 20:00, la Antena 1.