Finala de popularitate “Next Star”, lider de audiență la nivelul publicului din toata tara

Finala de popularitate “Next Star”, care l-a desemnat câștigător pe Dragos Condescu (10 ani), din comuna Secu, judetul Dolj, a fost lider de audiență la nivelul publicului national. Dragos, un baietel cu probleme de sanatate, a sustinut un moment de teatru de papusi si a fost ales câștigător pe baza voturilor exprimate de telespectatorii Antenei 1. Dragos Condescu a castigat Trofeul de popularitate si un premiu in valoare de 5.000 de euro.

Finala de popularitate "Next Star" prezentata de Dan Negru a adunat în fața micilor ecrane 1.464.000 de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență de la 22.17.

Așadar, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului national și a obținut pe perioada difuzării emisiunii (20.00 - 22.52) o audiență medie de 5,3 puncte de rating și o cotă de piață de 15,1 %, urmata de Pro TV, cu 5,1 puncte de rating și o cotă de piață de 14,3 %.

"Aseara, stateam cu Dragos in fata televizorului, curiosi sa aflam cine va fi castigatorul. Iar Dragos se ruga la Dumnezeu sa fie el acela. Sincer, nu ne asteptam sa castige. Iar cand s-a intamplat, nu ne-a venit a crede! Suntem foarte fericiti", spune emotionata doamna Aniana Condescu, mama lui Dragos.

Cu banii pe care ii va primi, Dragos isi va continua, in primul rand, tratamentele de recuperare. Iar parintii vor sa-i amenajeze si o camera, numai a lui. "Dragos isi doreste foarte mult o camera a lui, in care sa isi poata tine toate jucariile. Si vreau sa ii implinim dorinta", mai spune doamna Condescu.