Insula Iubirii - Cine sunt cele mai puternice ispite masculine

”Temptation Island – Insula iubirii” îi primește din nou, începând din 3 şi 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregătiți să plece pe drumul cunoașterii, știind că doar cei ce iubesc vor putea găsi calea inapoi spre partener. În Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteaptă însă să demaște în cel de-al patrulea sezon ceea ce concurenții ascund adânc în minte și în suflet!

Cu un fizic atletic și puternic, Andy este pregătit să devină pentru a doua oară ispită în cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, la Antena 1. Tânărul pasionat de sport, cu un fizic hipnotizant, îndrăgostit de călătorii şi de cărţi, mărturisește că experiența din sezonul trecut l-a făcut să se cunoască mai bine și l-a învățat cum să gestioneze situații. Cât despre cel de-al patrulea sezon, Andy mărturisește că este impresionat de cele trăite. ”Din punctul meu de vedere, sezonul acesta este foarte captivant. Fetele sunt extrem de frumoase, iar poveștile lor sunt fabuloase. Sezonul trecut am învățat foarte multe despre mine, iar de data aceasta voi pune în aplicare toate acestea”, a povestit Andy.

Raul este ce-a de-a doua ispită masculină cunoscută deja fanilor emisiunii. Raul le-a cucerit deja pe telespectatoarele Antena 1, dar și pe concurente, încă din primul sezon al emisiunii. Profesor de ski si model, clujeanul revine pe plajele exotice ale Thailandei pentru a le oferi concurentelor exact ceea ce își doresc. Raul se caracterizează ca un om calm, sincer, sociabil, cu multă voință.

Venit tocmai din Spania, unde este managerul unui restaurant, Alex (29 de ani) se descrie ca fiind un bărbat cald, căruia îi place să cunoască oameni noi. Pasionat de lectură și de călătorii, Alex spune că îi place să învețe ceva nou din fiecare experiență pe care o trăiește și își dorește același lucru și de la ”Temptation Island – Insula iubirii”.

Mircea are 30 de ani și a venit din Italia, unde este stabilit de mai mulți ani. Model, actor și instructor sportiv, Mircea a fost până acum imaginea unor firme mari de haine și de ceasuri. ”E suficient să intru într-o încăpere și mă remarcă toată lumea. Mă îmbrac elegant, clasic, iar culoarea ochilor mă scoate în evidență. Îmi place să mă distrez și sunt sigur că am atuurile necesare pentru a cuceri o femeie”, spune Mircea.

Cristian (22 de ani) este pasionat de sport dintotdeauna, iar până acum a făcut dans sportiv și fotbal, însă a fost nevoit să renunțe la locul său într-o echipă în urma unei accidentări. Cu un trup bine lucrat și o privire pătrunzătoare, Cristian mărturisește că, de obicei, nu are o problemă în a atrage atenția fetelor. ”E destul să fiu eu însumi, nu e greu să ies în evidență. Sunt obișnuit să fiu abordat de femei și îmi place cele care inspiră feminitate, care au coloană vertebrală. Am crescut înconjurat de femei, am avut mereu 7-8 în casă, așa că mereu m-au fascinat și sunt capabil să le înțeleg nevoile.

George (26 de ani) este din București și lucrează ca antrenor de fitness, iar în trecut a făcut kick-boxing de performanță. ”Sunt o fire sociabilă, îmi place să mă fac plăcut și sunt mereu pus pe glume, dar atunci când e nevoie pot să fiu serios și sunt foarte ambițios”, se caracterizează George.

În cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, care va avea marea premierã de 3 şi 4 septembrie, la Antena 1, patru cupluri care au relații de lungă durată însă nu au făcut încă marele pas își vor putea testa relația și vor afla astfel dacă cel sau cea alături de care au petrecut atâția ani este cu adevărat jumătatea lor. La finalul sezonului, fiecare cuplu va putea spune clar dacă drumul lor în viață este același sau dacă se văd nevoiți să meargă pe căi separate.