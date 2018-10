”Insula Iubirii”, lider de audiență! Bogdan și-a ieșit din fire după ce a văzut imaginile cu logodnica sa: ”Nu mă interesează părerea nimănui”

Emisiunea “Insula Iubirii”, difuzată luni seara, între orele 19.58-23.13 la Antena 1, a fost lider de audiență la nivelul publicul comercial din mediul urban.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 6,2 puncte de rating și 19% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 5,9 puncte de rating şi 18,3% cotă de piaţă. În minutul de aur, 21.49, 1.132.000 de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1!

În ediția de aseară, Mari a căutat și a găsit tot mai multe motive să se apropie de Cristi, însă a devenit tot mai evident că face eforturi să se abțină să meargă mai departe cu acesta. ”E ceva de moment, vreau să mă bucur de prezent, sunt conștientă că după ce plec de aici nu va mai fi nimic cu el, dar nu mă interesează. Dacă nu am avut aventuri până la vârsta aceasta, e cazul să am”, a spus Mari. În acest timp, la Purimuntra, băieții îl au început să îl inițieze pe Iulian în tainele iubirii și să îl împingă tot mai mult spre Irina. ”Nu poți să te îndrăgostești, așa, după ce abia te-ai despărițit de cineva”, a mărturisit acesta.

După Bonfire-ul pe care l-a așteptat atât de mult și chiar l-a cerut, Bogdan a fost luat la întrebări de Ionuț Gojman, căruia i se pare că declarațiile lui Hannelore au fost deplasate. ”Explică-mi de ce a făcut chestia aia, să spună că ea e cocoșul pentru că tu câștigi mai puțin?”, a spus acesta. Bogdan și-a pierdut însă răbdarea spunând convins că iubita sa nu a spus lucrurile acelea despre el și că sigur sunt scoase edin context. ”Nu mă interesează părerea nimănui, a mea e cea mai importantă! Dacă eu spun că totul e ok, de ce mă contrazici?”, a strigat acesta în cele din urmă enervat. Acesta a atacat-o apoi pe Mari, deoarece acesta a spus că a surprins schimburi de priviri între Andi și Hannelore. În cele din urmă, acesta își cere scuze pentru ieșire și le povestește pentru prima dată celor de pe insulă detalii despre care nu a mai vorbit, respectiv momentul în care acesta a fost văzut în oraș cu o clientă, iar Hannelore s-ar fi supărat sau momentul în care el și iubita sa s-au despărțit din cauza relației lui cu viitorii socri.

Pentru a primi și alte perspective, imaginile au fost difuzate și pentru ceilalți concurenți și ispite de la Purimuntra, însă starea lui devine tot mai agitată și începe să dea cu pumnul în canapeaua pe care stătea. ”Pe mine, ce m-a durut cel mai tare a fost faptul că a spus despre tine că ești inferior ei...”, a remarcat Bianca, în timp ce Nico a încercat să îi explice că ea a văzut în imagini o Hannelore tulburată de faptul că se îndrăgostește de un alt bărbat, dar știe că urmează să devină soția altuia. ”Dacă ea recunoaște sau tu îți dai seama că ea e îndrăgostită de alt om, pentru mine testul e terminat, nu trebuie să se sărute cu nimeni”, a spus Nico, iar Bogdan a trebuit să accepte că aceasta are dreptate. ”Dar de ce ar face așa ceva?”, a întrebat în cele din urmă.

La extrema cealaltă, Ionuț Gojman a fost mai puțin preocupat de ceea ce a văzut la Bonfire, ci mai degrabă de cum s-a prezentat el, cu ținută și machiaj. ”Ce bine am dat la TV, numai bine a venit Bonfire-ul!”, a spus Gojman încântat. Mai mult, acesta a dovedit încă o dată că este dispus să sacrifice orice pentru a se asigura că el iese în evidență și chiar că ar putea fi potrivit pentru un eventual rol de ispită! Una dintre probe, ședința foto nud alături de Nicoleta, care ar fi trebuit să îl pună pe el într-o lumină favorabilă, a servit doar ca încă o lovitură grea pentru Mirela. ”Ce mi-ați arătat la primul Bonfire îmi era suficient, eu sunt o femeie singură acum. Chiar dacă am brățara la mână, nu înseamnă nimic pentru mine, doar am și eu un mic plan de răzbunare la final”, a spus Mirela.

Un alt șoc pentru Mirela a venit însă și din partea lui Mircea, care i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea. ”El mi-a spus că îi place femeia pe care i-am permis să o vadă până acum. Vaaai, dar dacă l-ar vedea Ionuț pe Mircea...”, a spus aceasta cu o urmă de mândrie.

Dacă a doua zi, dimineața, Bogdan a fost din nou dat peste cap de cele văzute și chiar a plâns ferit de ochii celorlalți, Hannelore și Andi au a vut parte de o zi împreună, la o școală de dansuri thailandeze. În mod surprinzător, coregrafa a fost mult mai interesată de metodele de comunicare prin semne și gesturi, folosite ca simboluri în cultura locală, dar care pe ea o pot ajuta să îi arate în mod secret lui Andi tot ceea ce nu poate să îi spună în fața camerelor. Mai mult, într-un moment în care aceasta a crezut că sunt oprite camerele, aceasta a făcut gesturi pline de semnificație, pe care apoi Andi a omis să le povestească echipei la testimoniale! Aceasta a fost ziua în care Insula Iubirii a pierdut o ispită, în favoarea dragostei! De partea cealaltă, la întoarcerea la Minitel, Mirela decide să o confrunte pe Hannelore, atunci când vede cum i se schimbă din nou starea de la un moment la altul. ”Ai văzut cum se uită Andi la tine? El chiar e ce trebuie!”, i-a spus aceasta.

Chiar dacă nu a spus nimic, la scurt timp, Hannelore l-a luat pe Andi la alergat pe plajă și au mers într-o zonă retrasă fără să aibă la valierele la ei. Timp de trei ore, aceștia au stat separat, pe plajă, timp în care Andi susține că ar fi vorbit despre Bogdan, însă în acest punct ispita nu mai poate prezenta încredere pentru Insulă. ”Recunosc că m-a prins în mrejele ei... este o femeie frumoasă, copilăroasă, așa cum îmi place mie, și știe să seducă”, a spus Andi, care i-a făcut chiar și un cadou concurentei: un coș imens plin cu dulciuri, asemeni unui tânăr îndrăgostit!

Toate aceste momente au putut fi văzute și de Bogdan în timpul unei alarme, care la final avea un zâmbet amar și o toleranță fără limite. ”Se simte bine și e fericită, nu contează lângă cine. Ea e o persoană cerebrală, are brățara la mână, înseamnă că nu a luat o decizie”, a spus acesta.

În plus, la alarmă, băieții au avut ocazia să vadă și câteva secvențe cu ceea ce se întâmpla în timp real de la Minitel, unde fetele au descoperit jocurile cu provocări cu tentă sexuală, iar apropierile au devenit periculoase: gesturi dezinhibate, apropieri nepermise și renunțat la haine.

Aceasta a fost însă doar prima dintre alarmele din acea noapte, așa cum telespectatorii pot vedea săptămâna viitoare, duminică, 14 octombrie, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”.