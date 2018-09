Ioana Șulea, primită cu brațele deschise de ”Lemuri”, în ”Ultimul Trib”:  ”Trage cât un bărbat!”

Nominalizată la duel de colegii săi ”Crocodili” pentru că nu s-ar fi adaptat, Ioana Șulea a fost primită de ”Lemuri” cu brațele deschise în sat, unde vor împărți căsuța sărăcăcioasă de bambus, începând de joi, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.

În timp ce colegii ”Crocodili” ai Ioanei Șulea au mascat nominalizarea acesteia sub pretextul că ar fi vrut să trimită la Duel un om puternic, care ar fi avut șanse să revină în trib, după ce aceasta a ajuns în echipă, sportivii au încercat să avertizeze ”Lemurii”. ”O să vedeți că este foarte retrasă, e în lumea ei, nu s-a integrat”, a spus Lola.

Cu toate acestea, Ioana Șulea a fost primită cu brațele deschise în sat, teritoriul deținut în prezent de vedete, iar noii ei colegi s-au arătat foarte încântați de răsturnarea de situație care a avut loc după ce Dorian Popa a fost nevoit să părăsească competiția din cauza problemelor medicale. ”Normal că îmi place de Ioana, e frumoasă și trage cât un bărbat! Plus că îmi dă și porția ei de bere, pentru că ea nu bea”, a spus glumit Daniela Crudu.

Cum se va adapta Ioana în noua echipă, dar și ce alte provocări vor întâmpina ”Lemurii”, ”Crocodilii” și ”Cameleonii”, telespectatorii pot afla joi, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.