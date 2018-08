Italianul Viccaro Marco află despre superstițiile din România, în culisele X Factor

DIANA OROS

Cea de-a doua ediție X Factor, difuzată duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, este una presărată cu mult umor, dar și cu multe surprize, atât pentru telespectatori, cât și pentru jurați și chiar pentru concurenți, care vor avea ocazia, printre altele, să afle despre superstițiile prezentatorilor.

Unul dintre concurenți este Viccaro Marco, un italian care a cântat în mai multe colțuri ale ale lumii și a vrut să ajungă și în sud-estul Europei. În momentul în care Vlad Drăgulin s-a așezat lângă el și acesta și-a pus geanta pe jos ca să-i facă loc, avea să afle că pe plaiurile mioritice există o superstiție legată de gențile puse pe podea: ”Nu, nu, nu face asta! Pentru că în România aduce ghinion”.

”Și eu am venit aici să devin faimos. Și chiar mă consider foarte inteligent pentru asta. Am cântat peste tot în lume, dar niciodată nu am fost în sud-estul Europei. Așa că iată-mă aici!”, spune italianul, surprins și amuzat de remarca lui Vlad Drăgulin

Cum se va descurca Viccaro Marco pe scena X Factor și ce părere va avea după ce va interaționa prima dată cu publicul român, dar și ce vor spune jurații despre el, telespectatorii vor afla duminică, de la ora 20.00, la Antena 1.