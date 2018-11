Jojo și Paul Ipate : “Asia Express e mai tare decât ne așteptam!”

Jojo și Paul Ipate și-au dorit din prima clipă să experimenteze aventura Asia Express, reality show difuzat în curând de Antena 1. Aveau ceva așteptări după ce au urmărit primul sezon, dar nu știau exact ce vor trăi aici. “E mai mișto și mai tare decât ne așteptam să fie. Știam că va fi tare, dar e ca atunci când stai pe margine și îți dorești să fii acolo. Și când ești acolo, în mijlocul evenimentelor, nu îți vine să crezi. Momentul în care am ieșit prima oară în stradă să opresc o mașină nu o să-l uit toată viața mea”, povestește Paul Ipate. De asemenea, după primele zile, e foarte hotărât să renunțe la foarte multe lucruri din rucsac, pentru că îi dă mari bătăi de cap. “Asia Express e super tare. Toată alergătura asta ne umple de endorfine, eu zâmbesc incontinuu de când a început cursa. Da, știu, suntem abia la început”, a declarat Jojo. “Din ce am văzut pănă acum, Sri Lanka este o țară foarte faină, cu oameni calzi, blajini, cu o candoare extraordinară. Am oprit câteva mașini și vedeam cum oamenii se uită fascinați la noi. Ei nu voiau să ne ducă, dar voiau să stea de vorbă cu noi. Au o energie super bună, nici măcar nu poți să te superi. Sunt îndrăgostită de țara asta, de vegetația lor luxuriantă. Suntem foarte încântați și abia așteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare”, a mai declarat Jojo.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon Asia Express, cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka și India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro și pentru a trăi experiența vieții lor.