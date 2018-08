Juratul ”X Factor” Horia Brenciu, răsfățat de soție de ziua sa de naștere: ”Nu m-a mai surprins nimeni așa tare, de multă vreme”

Juratul ”X Factor” Horia Brenciu a avut parte de o supriză în avans pentru ziua sa de naștere care este astăzi. Cu două săptămâni în urmă, Horia Brenciu a primit de la soția sa cadoul care l-a trimis peste Ocean, unde și-a îndeplinit o dorință mai veche.

Aniversarea de anul acesta îl găsește pe Horia Brenciu în Statele Unite ale Americii, după ce soția sa i-a făcut o surpriză cum nu s-ar fi așteptat, așa cum el însuși mărturisește. .”Nu m-a mai surprins nimeni așa tare, de multă vreme. Eu îmi făceam planuri legate de de ziua mea, pe cine să invit, ce să pun pe masă... în fine... Nevastă-mea a venit tam-nesam, cu două săptămâni în urmă și mi-a zis că vrea să-mi dea în avans cadoul pentru ziua mea și mi-a înmânat un plic. Să fie o felicitare, ceva bani, un bilet de adio?! Totul era posibil! Ei bine, era un bilet la un spectacol. Până aici, nimic senzațional, numai că spectacolul era la New York... Așa că iată-mă în New York, la “Hamilton”, spectacolul pe care visam de multă vreme să îl văd. Drept răasplată pentru acest cadou, m-am hotărât s-o duc pe nevastă-mea pe Statuia Libertății - știți, ea suferă de rău de înălțime”, a glumit Horia Brenciu, care astăzi împlinește 49 de ani.

Iar surprizele nu s-au încheiat aici în această vacanță! ”Am adăugat și eu ceva în program! O întâlnire la Washington DC cu Jeremy Ragsdale, câștigătorul meu de anul trecut de la X Factor, dar Alice nu știe nimic! Vorba aceea, surpriza la surpriză trage! Mai mult decât atât, m-am gândit să-i fac un cadou și lui Jeremy: să-l invit în turneul meu național din Noiembrie, când voi aniversa 25 de ani de la prima emisiune televizată! Răspunsul lui îl voi afla curând. Ne-am dat întâlnire la Casa Albă!”, a încheiat juratul ”X Factor”.

În acest timp, telespectatorii vor putea vedea duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, o nouă ediție ”X Factor” plină surprize și multe talente ce merită descoperite.