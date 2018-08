Maia Morgenstern, în noul sezon ”Fructul Oprit”: ”Nu știu dacă m-a cucerit personajul pe mine sau îl voi cuceri eu pe el”

DIANA OROS

Marea doamnă a cinematografiei românești, Maia Morgenstern, al cărei succes a trecut hotarele și a fost la un pas de câștigarea unui Oscar, va face parte din distribuția de excepție a celui de-al doilea sezon al îndrăgitului serial ”Fructul Oprit”, produs de Ruxandra Ion și difuzat de Antena 1 începând cu 29 august.

Maia Morgenstern spune că la baza deciziei sale de a juca în ”Fructul Oprit” stă o întâmplare frumoasă, o întâlnire cu o altă mare actriță, Carmen Tănase, cea pe care telespectatorii au urmărit-o și în primul sezon, în rolul Roxanei.

”E o poveste foarte frumoasă. M-am întâlnit într-o zi, în aeroport, cu doamna Carmen Tănase. Și am vorbit cu ea, i-am povestit multe și am depănat multe amintiri, foarte multă prietenie, încredere și dragoste mă leagă de dumneaei. Apoi am primit un telefon din partea doamnei Ruxandra Ion, am primit scenariul, am ascultat povestea personajului Magda, pe care îl voi interpreta. M-a interesat, m-a emoționat, m-a tulburat. E unul dintre acele personaje controversate. Viața a fost darnică cu mine în ceea ce privește personajele cu povești de viață controversate.”, mărturisește Maia Morgestern.

Îndrăgita actriță susține că personajul Magda, cel pe care-l interpretează în noul sezon ”Fructul Oprit” este unul complex, cu o poveste de viață complicată.

”De obicei ne hazardăm să împărțim personajele în pozitive și negative. Nu-i un personaj pozitiv, nu-i nici unul negativ. Are multe păcate, a avut multe miraje, multe iluzii. Are un soi de luciditate, uneori cinism cu care privește viața și trecutul. Își asumă păcatele trecutului, dar nimic în ea nu-i lacrimogen. Nicio secundă nu-și plânge de milă. Își asumă vulnerabilitatea. E un om. Are lașități, are speranțe, are derapaje. De iubit, ea spune că a iubit. Dacă i s-a părut că iubește sau chiar a iubit, ori dacă mai iubește vor descoperi telespectatorii pe parcursul poveștii, de-a lungul serialului. Spiritul dreptății, dorința de a-și face dreptate există în ea. Nu știu dacă m-a cucerit pe mine personajul sau îl voi cuceri eu pe el. E un personaj care se naște, un personaj viu, care se conturează, care se contrazice. Ca viața care vine peste noi. Un personaj pe care îl descopăr. E o luptă între mine și personaj și o întrebare pe care mi-o pun: Eu sunt așa sau nu sunt așa? Mă las eu cucerită de personaj sau îl cuceresc eu?”, spune Maia Morgenstern despre rolul pe care va juca.

Din 29 august, telespectatorii pot urmări sezonul 2 “Fructul oprit”, miercurea, de la ora 20.00, la Antena 1.