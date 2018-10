Mirel Magop și Daniela Crudu, la Duel în această seară, în ”Ultimul Trib”

Două jocuri dificile au adus Cameleonii și Lemurii în situația de a pierde un om în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”. Nominalizările au adus însă și multă tensiune pe insula pustie, Teritoriul ocupat de echipa galbenă.

Dacă la vila de lux Crocodilii s-au trezit odihniți și refăcuți fizic, în sat, Cameleonii au început ziua cu gândul de a nu mai pierde încă un om, aceștia fiind deja în inferioritate numerică. ”Dacă pierdem, mă aștept să fiu nominalizat pentru că sunt cel mai bătrân, cel mai antipatic, pentru că trag echipa înapoi, sunt oaia neagră, mă aștept la orice, sunt o mulțime de motive”, a mărturisit Mirel.

Pe insulă, Lemurii s-au trezit pentru prima dată fără să se gândească la mâncare, însă doar Daniela Crudu a avut parte de un somn liniștit, având în vedere că și-a adjudecat salteaua, spre nemulțumirea unora. ”Daniela are niște probleme destul de mari aici, un om care să nu mănânce nimic zece zile… E o tipă mișto, dar e alintată, e încă o copila și are încă foarte mult de crescut. Toate părțile acestea ale ei sunt foarte mișto, faptul că râde, că e mereu veselă, atunci când se necăjește îi ia zece secunde să fie supărată, apoi să uite de mâncare, de somn, de toaletă, dar la un moment dat trebuie să crești și trebuie să o faci rapid!”, a spus Sorana.

”Arena gladiatorilor”, jocul de Nominalizare, a început cu o decizie dificilă pentru Ionuț Iftimoaie, căruia medicul i-a interzis să intre în competiție din cauza accidentării la genunchi de la ultimul joc de Teritoriu. ”Suntem ciuruiți de parcă au trecut trei săptămâni de război, dar le-aș oferi colegilor din celelalte echipe un confort psihologic prea mare dacă m-ar vedea pe margine, vreau să mă vadă că le suflu în ceafă. Am făcut multe lucruri riscante în viața mea și mi-a mers bine. Pentru mine echipa e foarte importantă, eu pot să mă menajez la anumite jocuri, dar m-am gândit că nu pot să stau pe margine. Pentru confortul psihic, pentru încrederea pe care puteam să o transmit echipei mele, am vrut să intru în joc. Eu trebuie să fiu în stare să lupt pentru ca echipa mea să rămână unită, dacă nu pot face asta, ei pot să mă nominalizeze”, și-a explicat Ionuț decizia riscantă.

Prezența sa a fost cu adevărat importantă, mai ales că jocul a fost unul care a necesitat multă forță, iar dacă prima rundă câștigă Crocodilii, a doua a fost câștigată de Lemuri, punctul decisiv fiind înscris chiar de Ionuț Iftimoaie. ”Galbenii s-au descurcat foarte bine, adică Ionuț, pentru că atunci când spunem Galbenii, spunem Ionuț Iftimoaie”, a remarcat Roxana Chiperi, din echipa Crocodililor.

Cameleonii au fost cei care au pierdut, deși în timpul jocului Lemurii au încercat să facă o alianță cu ei, dar nu s-au înțeles. ”Crocodilii i-au luat de fraieri și au profitat de orice slăbiciune a albaștrilor și acum sunt la Duel… Au pierdut pe mâna lor”, a spus Paula Chirilă.

Ajunși la Nominalizare, Mirel a mărturisit că nu se simte mulțumit de prestația lui și că, dacă regulamentul i-ar fi permis, s-ar fi votat singur. Susținând că nu s-au pus de accord înainte, ceilalți colegi l-au votat și ei pe globetrotter, astfel că acesta va lupta mâine, de la ora 20.00, la Antena 1, pentru a rămâne în ”Ultimul Trib”. ”Vreau să plec acasă după ce am eliminat trei concurenți!”, a spus acesta, care a dezvăluit apoi și cine sunt cei vizați: Daniela Crudu, Paula Chirilă și Daniel Chiriță.

În timp ce Cameleonii au revenit în sat, Crocodilii și Lemurii s-au întâlnit din nou pe teren pentru jocul de Salvare, o probă în care aceștia au plimbat un buștean greu de 300 de kilograme printre mai multe obstacole și chiar și pe sub pământ și la înălțimi de peste doi metri.

Din partea Lemurilor, din nou Paula Chirilă a fost cea care a rămas pe margine pentru a fi egalitate numerică. ”Eu aș fi vrut să mă implic, am stat destul pe margine”, a spus actrița care la finalul probei a fost transportată din nou la spital pentru un control la ochi.

În ciuda accidentării sale la genunchi, Ionuț a reușit să ridice singur bușteanul, iar Lemurii au prins un avantaj considerabil la începutul probei, însă la următorul obstacol bucata de lemn a rămas împotmolită într-o groapă. Corcodilii au reușit să recupereze timpul și chiar să termine cursa primii, evitând astfel din nou o nominalizare. ”Am încercat să ne gândim cum e mai bine pentru echipă și pe cine ar trebui să nominalizăm”, a mărturisit la final Ionuț Iftimoaie.

Dezamăgită de rezultat, dar și de traiul pe insula pustie, Daniela Crudu le-a spus colegilor săi că vrea să fie trimisă la Duel. ”Eu nu îmi doresc la fel de mult ca ei să rămân aici, îi văd pe ei atât de înverșunați, pe când mie îmi place să mai și râd, să le fac viața mai ușoară. Simt că acum am curaj și… fie ce-o fi!”, a spus Daniela. ”Nu mi s-a părut că le-ar părea rău când m-au votat, ei deja se gândeau că deja plec acasă. Dacă o să câștig duelul acesta, mă gândesc că o să mă întărească și pe mine. O să dau ce am mai bun, ca niciodată, o să fac din tot sufletul meu și sper că o să reușesc. Îmi doresc să trec prin niște experiențe aici, că de aceea am venit, iar duelul este una dintre ele”, a adăugat Daniela Crudu.

Propunerea sa a născut tensiuni în echipa Lemurilor, unii reprosându-i că s-a autopropus fără să se gândească la echipă, chiar dacă au fost cu toții de acord să o voteze. Dima a fost cel care a deschis Nominalizarea, cerându-le însă colegilor săi să nu se mai autopropună și să se gândească la faptul că poate este nevoie de ei în echipă. ”Pe Dima cred că l-au luat aburii căpităniei și s-a apucat să ne țină lecții de morală… Mai lasă-i și pe alții, mai trecuți prin viață… Dacă nu era de acord cu asta, nu trebuia să o voteze pe Daniela”, a spus Paula Chirilă, care ținându-i partea Danielei Crudu.

Cum se vor descurca Daniela Crudu și Mirel Magop la Duel și care echipă va rămâne fără un om, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.