Nico, dezvăluiri surprinzătoare la ”Refresh by Oana Turcu”: ”Cred că Andra, fiica mea, moștenește gelozia de la mine”

Un nou sezon ”Refresh by Oana Turcu”, cu multe surprize și invitați speciali ce fac dezvăluiri în exclusivitate, începe din 2 septembrie, la Antena Stars.

În prima ediție, Oana Turcu le are ca invitate pe Nico, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi, și pe fiica ei, Andra. Cele două au o relație specială și nu se sfiesc să dezbată împreună cu Oana Turcu cele mai picante amănunte din viața lor.

Nico mărturisește că după ce a divorțat de primul ei soț, tatăl fetei sale și l-a cunoscut pe Laurențiu, omul cu care își împarte viața și în prezent, a devenit geloasă.

”După ce am divorțat, am devenit și eu geloasă. Dacă primul meu soț era el gelos, apoi, cu Laurențiu, am devenit eu geloasă. Foarte geloasă. El nu mi-a dat niciun motiv, dar eu îmi făceam filme. Îmi imaginam tot felul de lucruri”, mărturisește Nico în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.

Mai mult, artista este convinsă că gelozia este ereditară și, din păcate, o moștenește și fiica sa, Andra: ”Cred că e moștenire și nu-mi place. Încerc să-i explic că nu e pe drumul cel bun.”

Despre cum reușesc Nico și fiica ei Andra să țină în frâu gelozia, despre operații estetice și stil vestimentar, dar și despre alte multe subiecte de interes, telespectatorii Antena Stars vor afla duminică, de la ora 13.00, în cadrul primei ediții din acest sezon a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”.