Nicoleta Dragne, ispită în cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”: ”Este de două ori mai palpitant față de cel de anul trecut”

Nicoleta Dragne, ispită pentru a doua oară, mărturise ște că cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii’, care va fi difuzat în fiecare luni şi marţi, începând din 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, i se pare de două ori mai palpitant!

Nicoleta Dragne a acceptat rolul de ispită pentru a doua oară, după ce în sezonul cu numărul trei a reu ș it să dezbine unul din cele mai solide cupluri: Nicoleta Molnar ș i Cătălin Me ș ter. La întoarcerea în România, ispita Nico ș i Cătălin au continuat să păstreze legătura, apoi tânărul s-a întors la iubita sa. Mai mult, acesta a ș i cerut-o în căsătorie ș i de ș i Nico a acceptat ș i se anun ț a o nuntă ca în pove ș ti, cei doi s-au despăr ț it la începutul acestui an.

”Nu pot spune că m-a schimbat, ci că mi-a definit anumite păr ț i pe care le aveam, dar nu erau atât de conturate. M-a ajutat să citesc oamenii mai bine, să fiu mai atentă în jurul meu. M-a învă ț at să lupt pentru ceea ce îmi doresc, chiar ș i dacă toată planeta este împotriva mea, dar cel mai importat este faptul că mi-am clădit o imunitate în fa ț a răută ț ilor care îmi protejează atât mintea cât ș i sufletul”, spune Nico despre experien ț a sa la ”Insula Iubirii”.

Cât despre noul sezon ”Temptation Island – Insula Iubirii”, Nico spune că experien ț a a fost ș i mai palpitantă. ”Unii concuren ț i î ș i doresc să devină cunoscu ț i, unii vor să se distreze, dar cei mai mul ț i dintre ei vor să afle adevărul despre rela ț ia lor. "Via ț a bate filmul" - a ș a a ș descrie cel de-al patrulea sezon. Cred că este de două ori mai palpitant fa ț ă de cel de anul trecut”, a mai spus Nico.

Î n cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, care va fi difuzat în fiecare luni şi marţi, începând din 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, patru cupluri care au rela ț ii de lungă durată însă nu au făcut încă marele pas î ș i vor putea testa rela ț ia ș i vor afla astfel dacă cel sau cea alături de care au petrecut atâ ț ia ani este cu adevărat jumătatea lor. La finalul sezonului, fiecare cuplu va putea spune clar dacă drumul lor în via ț ă este acela ș i sau dacă se văd nevoi ț i să meargă pe căi separate.