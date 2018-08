Noul sezon „Fructul oprit”, debut extraordinar la Antena 1! Premiera sezonului 2, lider detașat de audiență

„Fructul oprit”, serialul produs de Ruxandra Ion, a revenit miercuri seara în forță la Antena 1. Noul sezon al producției, care a adus în fața publicului momente pline de iubire, dramă și suspans, a avut un debut de senzație, impunându-se ca lider de piață, atât la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, cât și la nivelul întregului public din mediul urban.

Cei mai mulți dintre români au ales să-și petreacă seara de miercuri urmărind primul episod al noului sezon „Fructul oprit”. Astfel, premiera sezonului 2, difuzată aseară în intervalul 20.00 – 23:03, a înregistrat la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, o cotă de piață de 23.4% și un rating mediu de 8 procente, în timp ce pe poziția secundă s-a aflat principalul competitor, Pro TV, cu o cotă de piață de 16.6% și un rating mediu de 5.7 procente, iar cea de-a treia poziție a fost ocupată de Kanal D, care a obținut o cotă de piață de 14% și un rating mediu de 4.8 procente.

Și pe segmentul urban, „Fructul oprit” a fost lider de audiență, având o cotă de piață de 16.2% și un rating mediu de 6.8 procente. Locul al doilea a fost ocupat de Kanal D, cu o cotă de piață de 14.1% și un rating mediu de 5.8 procente, în vreme ce a treia poziție în clasament i-a revenit postului Pro TV, cu 11.8% cotă de piață și 4.9 puncte de rating.

Peste 1.5 milioane de telespectatori, la nivelul întregii țări, au urmărit aseară, în minutul de aur (21:39), serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1.

Primul episod al noului sezon a răspuns la multe dintre întrebările pe care le aveau telespectatorii. Evenimentele petrecute, în urmă cu aproape șase ani, au determinat-o pe Ana Caragea (Cristina Ciobănașu) să facă o înțelegere cu Alex Iova (Petru Păun). „O să facem un contract. Noi nu o să mai fim niciodată împreună. Poți să rămâi în casă, poți să rămâi la firmă, pentru că asta este ce și-ar fi dorit tata. Am crescut fără mamă și nici tată nu mai am. Sunt dispusă să fac orice sacrificiu pentru copilul meu și de asta sunt de acord să-l creștem, dar noi doi nu o să fim niciodată împreună! Nu ai voie să mă atingi, nu ai voie să pui mâna pe mine. În fața copilului, vom fi părinți, dar vreau să știi că între noi doi o să fie întotdeauna trădarea ta și moartea tatălui meu” , i-a propus Ana lui Alex. „O să ne cununăm aici, în Snagov, o să fie ceva simplu, cu doi martori. Pe copil o să-l cheme Caragea, iar pe tine tot Caragea! Și ține minte, o să te urăsc toată viața mea! Știi de ce, Alex? Pentru că noi doi am fi putut fi atât de fericiți, dacă nu erai tu un trădător!”, este înțelegerea pe care cei doi au făcut-o în urma acelor evenimente.

Primul episod prezintă și apariția surpriză a lui Ioan Popa (Vlad Gherman) la firma Caragea. După ce Alex este demis din funcția de CEO, Ioan este propus pentru acest post. “A făcut o facultate de Management la Viena, are o firmă de construcții în Dubai și a făcut treabă foarte bună acolo. Are deja contracte pe bandă rulantă, și o să vină și cu o infuzie de capital, care o să ne ajute să ne plătim datoriile și să putem licita pentru noi contracte. Cine putea fi mai potrivit pentru acest job dacă nu Ioan Popa?”, spune Ana.

După ce au crezut-o moartă vreme lungă, membrii familiei Caragea, dar și ceilalți invitați trăiesc un șoc în momentul în care Sonia își face apariția la petrecerea aniversară a Marei (Maria Nicole), fiica Anei. După aproape șase ani de la finalul primului sezon, viața Soniei este complet schimbată. Este căsătorită cu Adrian (Bogdan Albulescu) și este mama unui băiețel pe nume Victor (Călin Popescu). Și-a pierdut memoria în urma unui accident, însă frânturile de amintiri care îi veneau în minte au condus-o spre numele lui Tudor Caragea. “Sonia, când te-am adus acasă de la spital, mi-am promis că dacă o să mă întrebi ceva despre viața ta, nu o să-ți spun niciodată nimic! Ba mai mult, m-am sfătuit cu colegii mei și am decis că trebuie să fii lăsată să-ți umpli singură golurile de memorie. Eu nu sunt numai soțul tău, sunt și terapeutul tău, e ca și cum aș face rău unui pacient”, a fost explicația pe care i-a dat-o Adrian, când aceasta încerca să descopere mai multe despre trecutul ei.

Cum va influența întoarcerea Soniei viața celor din casa Caragea, cum va evolua căsnicia acesteia după ce a descoperit adevărul despre trecutul ei, dar și ce se va întâmpla între Sonia și Alex, acestea sunt doar câteva dintre secvenețele, precum și multe alte momente pline de iubire, dramă și suspans, pe care le va aduce episodul 2 al noului sezon, care va avea difuzarea pe 5 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1.

În această toamnă, “Fructul oprit” se vede în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1!

Reluarea primului episod din noul sezon “Fructul oprit” poate fi urmărită de telespectatori, sâmbătă, de la ora 10.00, la Antena 1, iar pe platforma AntenaPlay acest episod poate fi văzut gratuit (https://s.a1.ro/6OfLWOm).