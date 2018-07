O haită de lupi cehi, ”actori” în ultimul episod al serialului ”Băieți de oraș”

”Dispari ț ia, episodul opt al serialului de comedie ”Băie ț i de ora ș ” ș i ultimul din acest sezon, va fi difuzat duminică seara, de la ora 22.00, la Antena 1 ș i este unul plin de surprize pentru telespectatori.

Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin ș i echipa ” B ă ie ț i de ora ș ” au filmat alături de Aky, Chaos ș i al ț i c â ț iva lupi cehi, pe Transf ă g ă ra ș an. Câinii-lup au avut roluri extraordinare, Roby Roberto ș i Malone trec â nd prin situa ț ii limit ă al ă turi de ace ș tia. Patrupedepele au muncit alături de actori în condi ț ii extreme, la -20 de grade Celsius ș i z ă pad ă ce atingea ș i un metru înăl ț ime.

”Fiecare rol trebuie să aibă oarecum o execu ț ie spontan ă , ceea ce face diferen ț a î ntre un c â ine actor ș i unul care beneficiaz ă doar de un dresaj obi ș nuit. Cel care s-a bucurat cel mai tare de compania acestor c â ini-lup a fost chiar Mihai Bendeac, care nu s-a sfiit s ă - ș i arate afec ț iunea pentru ei ” , m ă rturise ș te Mihai Nae, dresorul patrupedelor.