O nouă surpriză de proporții la ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”: Pe cine a ales burlacul Laurențiu Matei

Cea de-a doua serie a reality show-ului ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, difuzat în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, a fost una presărată cu foarte multe provocări, dar și cu foarte multe surprize.

Astăzi, la finalul celor 14 zile petrecute în casa ”Totul pentru dragoste”, după ce s-au pus la cale zeci de strategii, după ce unul dintre cupluri a renunțat la show din cauza geloziei, iar fiecare dintre pretendentele rămase a făcut totul pentru a-l cuceri pe burlac și pentru a-l convinge că ea este singură, Laurențiu Matei a făcut alegerea ce a surprins pe absolut toată lumea.

Burlacul din această serie pare să fi avut el însuși o strategie bine pusă la punct, fiind tandru și punând la cale momente speciale atât cu Gabriela, cât și cu Cristina.

”Eu am jucat aici. Nu am venit să-mi exprim sentimentele aici. Am fost deschis la tot ce s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că nu am fost sincer cu multe aspecte. Show-ul ăsta mie mi-a arătat că suntem departe de ceea ce vrem să fim noi. Și când credeam că nimic nu mă va mai surprinde în viață, am cunoscut-o în emisiunea asta pe Alexandra care m-a surprins maxim. Toate fetele au jucat fantastic, a fost foarte greu, dar nu am niciun dubiu atunci când spun că eu o aleg pe Cristina”, a mărturisit Laurențiu.

Gabriela, evident dezamăgită, mai ales după o seară romantică în care burlacul a invitat-o la o plimbare cu limuzina și a sărutat-o, spune că a fost o experiență deosebită: ”Am căpătat foarte multă experiență, am cunoscut niște oameni minunați și asta e mai important chiar și decât premiul”.

”Eu am fost fix așa cum sunt în realitate în acest show, doar că am dus totul la extrem”, a declarat și Alexandra, concurenta care într-adevăr a reușit să surprindă pe toată lumea cu temperamentul ei.

Așadar, premiul de 5000 de euro pus în joc în cadrul reality show-ului ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu” a fost câștigat de burlacul Laurențiu Matei pentru că el a reușit să-și dea seama care dintre cele patru pretendente nu are iubit, urmând ca el și Cristina să împartă banii.

Începând de luni, alți concurenți și un alt burlac vor încerca să câștige cei 5000 de euro. Prin ce provocări vor fi aceștia nevoiți să treacă și ce surprize le rezervă prezența în casa ”Totul pentru dragoste”, telespectatorii vor afla în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00.