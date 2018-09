Paula Chirilă ia lecții de parenting de la triburile din Madagascar: ”Când o să ajung acasă, o să îi dau mai multă libertate Carlei”

Primiți cu multă căldură în satul tradițional din Madagascar, ”Lemurii” au fost din nou uimiți de simplitatea vieții acestora și chiar au admis că au multe de învățat de la ei, după cum telespectatorii pot vedea în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1.

Cea care i-a ghidat pe ”Lemuri” pas cu pas a fost Voula, șefa tribului, în vârstă de 60 de ani, mai ales că ceștia au fost primii străini care au venit vreodată să locuiască în acest trib. ”Se vedea clar că toată lumea o venerează și că nimeni nu îi iese din cuvânt”, a remarcat Dorian Popa. La scurt timp însă, copiii din sat i-au acaparat pe cei șapte, așa că a început o joacă generală.

”Când o să ajung acasă, o să îi dau mai multă libertate Carlei, copiii din Madagascar zburdă peste tot, nu stă nimeni cu gura pe ei: <Mami, unde te duci? Vezi că te murdărești! Aoleu, mănâncă de pe jos!> Copiii aceștia erau pe burtă, cu gura în nisip și nu aveau nicio problemă, noi ne facem griji și dacă pune mâna pe pisică”, a spus Paula Chirilă, în timp ce Sorana a reușit să îi învețe pe cei mici să cânte ”Podul de piatră”.

Cum se vor descurca cele trei triburi în Teritorii, telespectatorii vor afla în fiecare joi și vineri, de la ora 20.00, la Antena 1.

În continuare, triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi.

Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra.

Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.