Paula Chirilă, în luptă cu ea însăși, în Madagascar:  ”Mi-am depășit aici foarte multe limite, am trecut peste multe frici pe care le aveam”

Paula Chirilă mărturisește că de la sosirea în Madagascar fiecare zi a fost o luptă continuă, mai ales cu ea însãşi. Actrița, care va putea fi văzută în ”Ultimul Trib”, în curând, la Antena 1, e mândră că a reușit să își depășească limite de care nu credea că poate trece.

”Madagascar este un ținut al contrastelor, am întâlnit aici și zone cu o sărăcie incredibilă, oameni care abia își duc traiul, dar și resorturi de lux, peisaje aride, dar și ținuturi fabuloase și vegetație luxuriantă, animale de tot felul, mâncăruri exotice, condimente interesante și feluri de a găti pe care nu le-am mai întâlnit până acum. Am și cules câteva rețete pe care am să le duc acasă și... mi-e foarte dor de acasă, de fiica mea. Mi-e dor să îi simt mirosul seara când merge la nani, mi-e dor de prietenii mei, de mama, de patul meu confortabil, de lenea care mă lua dimineața când simțeam mirosul de cafea în casă. Dar și aici este foarte frumos, e o experiență absolut incredibilă, competițiile sunt deosebit de spectaculoase și totul e la limită. Mi-am depășit aici foarte multe limite, am trecut peste multe frici pe care le aveam acasă pentru că aici am fost pusă în situații limită și a trebuit să lupt. Nu am mai fost înconjurată de mama, de prieteni, care să facă lucruri pentru mine, așa că a trebuit să mă descurc și să mă descopăr. Mi-am făcut și câțiva prieteni, pe care sigur o să îi întâlnesc și după emisiune, oameni dragi sufletului meu datorită felului în care s-au comportat cu mine și cu cei din jur. Am întâlnit o echipă senzațională și am vizitat un ținut pe care probabil altfel nu l-aș fi vizitat, am văzut colțuri ale insulei pe care dacă aș fi cumpărat o excursie probabil nu le-aș fi văzut și am adunat amintiri cât pentru zece vieți!”, a povestit Paula Chirilă.

Cum se vor descurca Paula Chirilã și echipa sa de ”Lemuri”, telespectatorii vor afla în reality-show-ul ”Ultimul Trib”, din această toamnă, la Antena 1. ”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va ajunge într-un sat alături de localnici, unde membrii tribului vor fi nevoiți să trăiască în același mod în care o fac și aceștia. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul unei săptămâni de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra. Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.