Primele teste pe ”Insula Iubirii”, încă din prima seară în Thailanda

Prima ediție din cel de-al patrulea sezon le-a dovedit încă o dată concurenților că ”Insula Iubirii” este testul care îți dă ceea ce îți trebuie, nu ceea ce te aștepti să primești. În timp ce două dintre cupluri au putut să se bucure de o noapte împreună în Thailanda, pentru celelalte a fost o noapte furtunoasă.

Hannelore Ulrich (26 de ani) și Bogdan Ionescu (28 de ani), cei doi logodnici din Timișoara, care sunt împreună de mai bine de șase ani și jumătate speră ca ”Insula Iubirii” să aducă în relația lor și mai multă claritate pentru a-și putea continua drumul către altar. În timp ce Hannelore a mărturisit că Bogdan a fost cel care și-a dorit experiența pe ”Insula Iubirii”, acesta susține că își dorește ca astfel să îi recâștige încrederea iubitei sale. Tinerii îndrăgostiți au propriile afaceri în orașul lor natal, iar în timp ce Bogdan se ocupă de firma sa de tractări de mașini, Hannelore este coregrafă și are un club de dans pentru copii. Ca urmare, cei doi ajung să petreacă împreună mai puțin timp decât și-ar dori, iar de-a lungul timpului, acest lucru a creat probleme în relația lor.

”De câte ori au existat obstacole în relația noastră, eu l-am iertat, am zis că e mai important ceea ce simt decât ceea ce ce s-a întâmplat. Vreau să cred că nu au fost infidelități, dar nu am garanția. În urmă cu doi ani m-a părăsit aproape 4 luni, din cauza cățelului. Mie îmi era frică de câine, iar când ne-am mutat împreună, el a decis să îmi aducă un cățeluș. Au apărut discuții interminabile și a plecat cu tot cu câine”, și-a deschis sufletul Hanne, în timp ce Bogdan susține că problemele ar fi apărut din cauza părinților iubitei sale. ”Da, a existat o altă femeie în viața mea cât timp am fost despărțiți”, a povestit și Bogdan.

Cei doi tineri îndrăgostiți au putut să petreacă prima și ultima noapte în Thailanda împreună, la fel ca și Marinela Mavrodin (19 ani) și Iulian Chiru (24 de ani), cel mai tânăr cuplu din cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”. Cei doi sunt împreună de aproape doi ani, iar cel mai mare obstacol din relația lor a venit după ce Iulian a cerut-o în căsătorie! Marinela a acceptat, însă la scurt timp i-a spus iubitului ei că s-a îndrăgostit de un alt bărbat și s-a mutat cu acesta.

”După 6 luni m-a cerut în căsătorie, iar la o lună ne-am despărțit, îmi plăcea mie de altcineva. S-a terminat foarte urât și pot spune că Iuli a luptat pentru mine. El îmi spune mereu că l-am înșelat, dar eu nu consider - m-am despărțit de el și apoi am găsit pe altcineva”, a povestit Mari. Tânăra povestește că Iulian nu a încetat nici o clipă să lupte pentru ea, iar după o vreme cei doi s-au împăcat, iar acum își fac din nou planuri de viitor împreună. ”Dacă îl pierd, pierd totul. Nu știu cum ar arăta viața fără el”, a mai spus aceasta.

Mirela Baniaș (35 de ani) și iubitul său mai tânăr, Ionuț Gojman (32 de ani) s-au cunoscut pe o rețea de socializare și după ce au vorbit o scurtă perioadă, și-au dat întâlnire. Mirela povestește că din prima clipă au simțit atracția, așa că s-au sărutat de parcă se cunoșteau de o viață, iar de atunci sunt împreună. ”E iubitoare, îngrijită, eu apreciez mult lucrurile astea. Relația e la distanță, eu am o afacere pe care o administrez în Mureș, iar ea îl ajută pe tatăl ei în Dej, ne vedem la sfârșit de săptămâmă, dar deși avem o relație bună, ea nu are încredere în mine”, spune Ionuț, în timp ce iubita sa nu se ferește să recunoască faptul că lasă semne prin casa lui ca să își dea seama dacă cineva a trecut pe acolo.

Distanța, dar și experiențele mai vechi cu bărbații, o fac pe Mirela să fie foarte geloasă, chiar dacă iubitul său o asigură de fiecare dată că nu are motive. ”Dacă pică în ispită, se va termina totul, nu vreau să mă întorc în trecut”, a spus hotărâtă Mirela. Pentru cei doi, insula a pregătit o surpriză de proporții! Prieteni cu Nicoleta Molnar și Cătălin Meșter, ambii concurenți în sezonul 3, cei doi au fost surprinși să îi revadă în toiul nopții, la bonfire-ul convocat de Radu Vâcan, însă au fost de-a dreptul șocați să afle că Ionuț Gojman își va petrece următoarele zile alături de ispita Nico, în timp ce Mirela a mers singură în resort. ”La o nuntă în Dej, ne-am întâlnit cu Nico și Cătălin și ne-am dat seama că personajele nu sunt fictive, că totul e în regulă, că oamenii sunt normali. Am devenit prieteni, ne mai întâlnim cu ei, le-am zis să ne sfătuiască, iar Cătă mi-a zis să fiu natural. Nu am deschis cu ei subiectul Nicoletei, ispita, cred că a fost un moment de slăbiciune al lui, iar ea a profitat”, a spus Ionuț convins, înainte de a pleca alături de Nico la un date de 72 de ore.

Cătălina Dimache (32 de ani) și Răzvan Manea (26 de ani) formează un alt cuplu care s-a născut datorită rețelelor de socializare. Cati, care a fost căsătorită și are un copil alături de fostul său soț, povestește că s-a îndrăgostit de Răzvan la prima vedere pentru că este îndrăzneț și sincer. Tot acestea au fost și calitățile care au făcut-o pe Cati să îi ierte iubitului său și infidelitățile. ”Dacă e sincer și îmi spune, trec peste, că nu am semnat nimic pentru el! Dacă s-au întâlnit doar o dată, nu a însemnat nimic pentru el. Toți bărbații fac asta, iar eu așa am putut să păstrez relația, dacă l-aș îngrădi, s-ar plictisi. Dacă ar călca strâmb, nu s-ar întâmpla nimic, e bărbat...”, a spus aceasta. Iar dacă ea a trecut mai ușor peste aceste momente, ”Insula Iubirii” i-a pregătit însă lui Răzvan un prim test mult mai repede decât s-ar fi așteptat. Acesta a experimentat un sentiment necunoscut lui până acum: singurătatea. Așa cum de multe ori Cati îl aștepta acasă în timp ce el se distra, a venit momentul ca roata să se întoarcă, iar ca el să afle ce a trăit în toate acele momente partenera sa. În același timp, Cati a primit la rândul său posibilitatea de a cunoaște și altfel de bărbați prin intermediul lui Raul, alături de care a plecat la un date prelungit, de 72 de ore.

Ce s-a întâmplat la date-uri și cum au reacționat Răzvan și Mirela când alarma a sunat în resorturile în care aceștia s-au văzut nevoiți să își petreacă noaptea singuri, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-un nou episod ”Insula Iubirii”.