Proba Căpitanilor va îndeplini toate poftele uneia dintre echipele din ”Ultimul Trib”

Un Duel greu între Ema Șerban și Paula Chirilă, va stabili în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, care echipă va rămâne cu un membru mai puțin, iar o nouă probă a Căpitanilor va da șansa câtorva concurenți să își îndeplinească toate poftele adunate de când au ajuns în Madagascar.

O masă plină cu fripturi, legume, cartofi prăjiți, fructe, salate, ouă, lapte, dar și vin, bere și un tort de ciocolată este recompensa pentru care Căpitanii echipelor vor lupta în această seară. În plus, aceștia pot câștiga și o saltea care le-ar putea face traiul și mai ușor în teritorii și ar fi chiar un articol de lux pe insula pustie.

Alex Filip va reprezenta în continuare Crocodilii, în timp ce Silviu Mircescu și Dima Trofim vor lupta pentru a-și răsfăța colegii Cameleoni și, respectiv, Lemuri. Care dintre ei va reușit, telespectatorii pot afla astăzi, de la ora 20.00, la Antena 1. Tot în această seară, Ema Șerban și Paula Chirilă vor intra la duel după ce au fost nominalizate de colegii lor. Iar dacă Ema a fost cea care le-a cerut colegilor să o voteze, spunând că se simte pregătită pentru această provocare, Paula a fost însă dezamăgită de votul colegilor săi.

”Cred că am fost cea mai la îndemână victimă... Balivernele astea și lacrimile de crocodil, pe mine nu mă impresionează, asta fac și eu la teatru! La următoarea probă, dacă Daniela participă și echipa pierde, eu cred că numele nominalizatului va începe cu ”D” și cred că și Daniela știe asta!”, a spus Paula Chirilă la final, după ce toți Ionuț, Sorin și Sorana au încercat pe rând să o asigure cu lacrimi în ochi că nu și-ar fi dorit să o voteze.