Protest spontan împotriva unui jurat, în culise, la „Next Star”

Unul dintre momentele inedite ale ediției “Next Star” de sâmbătă, 4 august, de la ora 20.00, este susținut de cei 12 copii care vor urca pe scenă sub numele Victoria Art Jr. Aceștia vor susține un număr de teatru nonverbal, realizat pe baza unor bătăi din... palme, dar și cu ajutorul unor instrumente neconvenționale, precum creioane și foi de hârtie. Momentul lor le va aminti celor trei jurați, Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa, de anii de școală.

“Eu am stat în ultima bancă. Acolo nu se respectă regulile niciodată”, spune Dorian. “Eu am stat în prima bancă, am învățat foarte bine. Eram și mic de înălțime”, zice și Pepe. “Eu mereu am fost capul răutăților, aici îmi e locul”, adaugă Lidia, râzând, după ce toți trei împreună cu Șerban Copoț, co-prezentatorul emisiunii, dar și cu Maria, fetița lui Pepe, aflată în vizită, se așează în bănci, pe scenă, iar Dan Negru, gazda show-ului, la catedra improvizată la masa juriului.

“Odată, profesoara de fizică m-a luat de perciuni, m-a ridicat și mi-a făcut așa!”, își amintește Pepe și le arată colegilor. “N-am s-o uit niciodată”, adaugă el. Ce anume i-a făcut profesoara de fizică, telespectatorii vor afla sâmbăta aceasta.

De asemenea, în culise, la finalul acestui moment, pentru prima dată în istoria show-ului va avea loc un protest spontan împotriva unui jurat. Cine este juratul împotriva căruia vor “protesta” cei 12 copii și însoțitorii lor, telespecatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 4 august, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Next Star”, prezentată de Dan Negru.