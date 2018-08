​​​​​​​Raluka, despre premiul câştigat: „Voi împãrţi banii cu colegii mei”

marius

Sezonul șase al reality show-ului ”Poftiți la nea Mărin”, unul presărat cu noutăți, cu multe surprize și provocări la tot pasul a ajuns la final, iar Raluka a fost desemnată câștigătoarea ultimei ediții.

După ce au făcut scufundări, au condus motostivuitoare, au făcut bordeie de lut și au organizat petreceri de peste o sută de persoane, protagoniștii celei de-a opta ediții recunosc că a fost o experiență memorabilă. Dintre toți însă, nea Mărin a apreciat cel mai mult determinarea și forța de muncă a Ralukăi: ”Cea mai motivată dintre toți a fost Raluka. Și ea va primi la finalul sezonului ăstuia premiul de 2000 de euro.”

În spirit de fairplay însă, Raluka a decis să împartă premiul cu toți colegii ei, inclusiv cu Liviu și Andrei, cu care nu se află pentru prima dată în competiție: ”Am muncit cu toții, nu am muncit doar eu. Așa că vom împărți acești bani cu toții”.

La final de sezon, nea Mărin mărturisește că încheie ultima ediție cu nostalgie, dar și cu gândul că a trăit experiențe inedite.

”A fost un sezon cu multe lucruri noi și pentru mine. Sunt lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată în 60 de ani. Am fost administrator de restaurant. Am fost la treierat de orz. Mai fusesem doar când eram copil, pe atunci mă uitam la ai mei. Am muncit într-o fermă de melci, într-una de râme, am făcut dulceață de trandafiri. A fost dificil, dar și foarte frumos”, mărturisește nea Mărin.

Ultima ediție a reality show-ului a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. ”Poftiți la nea Mărin” s-a impus ca lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, cât și la nivelul întregului public din mediul urban.

Astfel, în intervalul 19.59 -23.06, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, ”Poftiți la nea Mărin” s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 6,4 puncte de rating și 21,4 cotă de piață.

Reality show-ul de la Antena 1 s-a impus ca lider de piață și la nivelul întregului public din mediul urban, cu o audiență medie de 6 puncte de rating și 15,4 cotă de piață, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată de principalul competitor, Pro Tv, cu 5,6 puncte de rating și 14,3 cotă de piață, urmat de Kanal D cu 4,9 puncte de rating și 12,6 cotă de piață.

În minutul de aur, 21.49, peste un milion și jumătate de telespectatori la nivel național urmăreau producția Antena 1.

Sursa:Kantar Media, Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group. Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National Perioada 28 august 2018.