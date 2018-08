Raluka și Ana Baniciu, Alexandra Velniciuc, Carmen Rădulescu și Barbara Isasi, de la Mandinga, concurente în noul sezon “Te cunosc de undeva!”

Alexandra Velniciuc, Carmen Rădulescu, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, Raluka și Ana Baniciu sunt concurentele celui de-al 13-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, care va începe, din 8 septembrie, la Antena 1.

“Mă onorează participarea la noul sezon “Te cunosc de undeva!”. Te responsabilizează ca artist, în primul rând, și apoi ca om. Eu plec la drum și cu un mic handicap, pentru că nu sunt cântăreață dar, cu modestie și încredere, voi încerca să fac față provocărilor. Chiar vreau să plec de aici cu niște lecții învățate. E o provocare pentru mine, ca artist”, spune actrița Alexandra Velniciuc.

“Îmi doream foarte mult să vin la “Te cunosc de undeva!”, iar când am aflat că voi face parte din echipă a fost sărbătoare în sufletul și în viața mea. Vreau să-mi dovedesc mie, în primul rând, și celor care mă ascultă că pot mai mult, că pot orice!”, spune interpreta Carmen Rădulescu.

„La început, m-am bucurat, gândindu-mă că e o experiență nouă. Dar acum îmi este cam frică, din cauza limbii române. Eu sunt din Spania și abia acum doi ani și jumătate am venit în România. Îmi place însă ideea acestui show și cred că mă voi descurca”, e de părere Barbara Isasi, solista trupei Mandinga.

Raluka și Ana Baniciu, câștigătoarele show-ului “Asia Express”, vor concura în duet în cel de-al 13-lea sezon “Te cunosc de undeva!”. “Noi suntem foarte bune prietene în viața de toate zilele și am luat împreună hotărârea să venim la “Te cunosc de undeva!”. Am vrut să vin pentru că îmi place să-mi încerc limitele și pentru că în acest show se cântă, iar asta îmi place mie cel mai mult să fac. Avem aici o gașcă mișto, colegii sunt foarte haioși și sunt sigură că vom râde foarte mult”, spune Ana. Prietena ei, Raluka, se află la a doua participare la show-ul transformărilor. “Îmi doream să revin la “Te cunosc de undeva!” iar acum, că voi cânta în duet cu Ana, va fi și mai bine. Suntem varianta câștigătoare (râde). Sunt sigură că ne vom distra foarte tare”, adaugă Raluka.

Cum se vor descurca Alexandra Velniciuc, Barbara Isasi, Carmen Rădulescu, Raluka și Ana Baniciu în postura de concurente la “Te cunosc de undeva!”, telespectatorii Antenei 1 vor afla din 8 septembrie, de la ora 20.00, în debutul celui de-al 13-lea sezon al show-ului prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.