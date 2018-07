Ruby, Dorian Popa, Rona Hartner și Angie Cobuț, show total la malul mării: „A fost cea mai tare searã dintre toate”

Cea de-a patra ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Mărin” difuzatã diseară, de la ora 20.00, la Antena 1 este una presărată cu nenumărate surprize.

Cele patru vedete invitate de data acesta de Nea Mărin să-l ajute în administrarea restaurantului și a terasei de pe malul Mării Negre- Rona Hartner, Edi Stancu, Ruby și Dorian Popa, împreună cu Angie Cobuț- sunt determinate să mențină afacerea profitabilă, dar sunt și puse în permanență pe șotii.

Într-una dintre serile în care în cadrul restaurantul lui Nea Mărin sunt organizate petreceri tematice, cei cinci pun la cale un party de pomină.

”La un moment dat am zis: Jos textila, toată lumea pe bar! A fost nebunie totală, ne-am urcat pe bar. Ne-am distrat, am cântat, am dansat. A fost cea mai tare searã dintre toate”, mărturisește Dorian Popa care le cucerește pe domnișoarele prezente cu forma sa fizică de invidiat.

Cum va decurge petrecerea și care vor fi rezultatele eforturilor pe care vedetele le depun, telespectatorii vor vedea diseară, de la ora 20.00, la Antena 1.