Sânziana Buruiană, nedespărțită de fetița ei: ”Am adus-o cu mine și la Nea Mărin, încă o alăptez”

Sânziana Buruiană împreună cu Pepe, Romică Ț ociu ș i Minodora formează echipa de vedete a lui Nea Mărin din cea de-a treia edi ț ie a reality show-ului ”Pofti ț i la Nea Mărin”, difuzată luni ș i mar ț i, de la ora 20.00, la Antena 1.

Tânăra mămică sus ț ine însă că este nedespăr ț ită de feti ț a ei ș i, pentru că încă o mai alăptează, a luat-o cu ea la mare, chiar dacă acolo a fost extrem de ocupată cu sarcinile primite de la Nea Mărin.

”Am adus-o cu mine pentru că eu încă o alăptez, de ș i are 2 ani ș i patru luni. Diminea ț a ș i seara, după munca în restaurant, are ș i ea programul ei de alăptare. Oricum, de când o am pe ea muncesc în fiecare zi de ca ș i cum a ș fi la Nea Mărin. Adică de la 7 diminea ț a, la miezul nop ț ii. De data asta până ș i Nea Mărin a fost mai grijului, a bătut încet la u ș ă, nu ca până acum când se cutremura camera”, spune Sânziana Buruiană care îl va ajuta pe Nea Mărin să- ș i administreze restaurantul de pe malul Mării Negre ș i chiar să mai deschidă o nouă terasă.