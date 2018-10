Se anunță un Duel dificil în ”Ultimul Trib”: ”Am fost și îndrăgostită de el!”

Roxana Chiperi și Cosmin Pădureanu au fost nominalizați de echipele lor pentru un Duel aseară, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”, însă lupta se anunță a fi una dificilă, joia viitoare, cu atât mai mult cu cât cei doi adversari au o istorie lungă împreună.

Dacă zecile de zgârieturi și vânătăi nu au reușit să o facă să își piardă speranța, Daniela Crudu pare dezarmată după ce a fost nevoită să își pună mâna în ghips după accidentarea de la ultima probă de Teritoriu. ”Mă simt foarte prost, n-am mai fost niciodată în postura asta, să nu pot să ajut sau să mă descurc singură”, a spus Daniela, care a mărturisit că a ajuns să aprecieze lucrurile cu adevărat importante în viață. ”Mi s-a luat și carnea de pe spate! Mai bine stăteam în sat acolo la Vula... Săraci, dar sănătoși, decât bogați la vilă, dar să nu poți să te miști”, a spus cu amărăciune Daniela Crudu.

Mai mult, câteva simptome noi pentru ea au determinat-o să ceară și un test de sarcină, motiv de mare veselie printre colegii ei. ”A plecat Paula, dar noi tot șapte suntem! Ne pregătim de botez”, a spus Ionuț Iftimoaie. ”Cred că sunt gravidă... mi-am făcut socoteala și din mai multe puncte de vedere, mă simt cu musca pe căciulă! E o veste bună pentru mine, un copil e o binecuvântare! Poate îmi schimbă viața. Dacă e fată, ar chema-o Ana, dacă e băiat – Alexandru”, a spus Daniela, în așteptarea veștilor.

Pe insula pustie, viața grea i-a adus pe Crocodili în pragul epuizării. ”Dacă pierdem încă o dată Teritoriul, eu nu mai rezist iar aici încă o săptămână”, a recunoscut Roxana Chiperi. De partea cealaltă, în satul malgaș, Cameleonii se resimt din cauza accidentărilor și, chiar dacă au o saltea pe care să doarmă, le vine tot mai greu să o ia de la capăt de la o zi la alta.

În noul joc de Nominalizare, cele trei echipe au intrat deja cu noi strategii pentru a-și proteja membrii accidentați, dar, mai ales, pentru a reuși să evite să trimită încă un om la duel. Lola, Roxana, Dima și Daniela au fost cei care au rămas pe margine și cel mai departe de o probă extrem de dificilă. Concurenții au avut de trecut prin apă, noroi, s-au cățărat, au săpat în nisip după o minge pentru ca apoi să refacă traseul și să arunge cu mingea într-un coș suspendat. Echipa sportivilor au pierdut însă Nominalizarea și au avut de făcut o alegere grea: Roxana Chiperi a fost votată, la cererea sa, și trimisă la Duel. ”Am o operație recentă la genunchiul stâng, teoretic eu nu ar trebui să forțez foarte mult, dar am făcut-o deja”, a spus Roxana, care a resimțit tot mai des dureri.

Singurul vot diferit a fost cel al Roxanei, care l-a nominalizat pe Daniel Chiriță și nu doar pentru că nu avea voie să se voteze singură, ci și pentru că în continuare este numulțumită de modul în care fostul fotbalist se comportă cu toate femeile din echipă. ”E un om care nu acceptă și nu înțelege multe lucruri”, a spus Roxana, susținută de Lola și Nelly, toate fiind supărate că acesta a ajuns chiar să le jignească. ”El de unde să știe cum să se comporte cu o femeie dacă a fost mereu înconjurat de femei?”, a spus și Lola. ”Ele trebuie să înțeleagă că ele depind de noi, toate jocurile au fost câștigate de noi”, a ripostat și Daniel Chiriță.”Mă rog ca ea să câștige duelul, dar eu nu mai am ce discuta cu ea”, a încheiat sportivul.

În acest timp, Lemurii și Camelonii au intrat în competiția pentru jocul de Salvare, la care echipele au avut de scos un cufăr greu de 150 de kilograme din interioriul unei cuști pe jumătate scufundate în apă, pe care apoi l-au târât printr-un șanț săpat prin nisip până la capătul traseului. Lemurii au fost cei care au reușit să treacă primii de labirint, pentru ca apoi să construiască o scară din componentele găsite în interioriul cufărului și, în final, să câștige proba de Salvare. ”Ionuț a demonstrat că este un foarte bun căpitan, că poate coordona întreaga echipă”, a spus și ”cameleonul” Cosmin Pădureanu, cel care și-a dorit să intre la al doilea duel consecutiv. ”Vreau să fiu primul care scoate și un Crocodil, și un Lemur”, a spus acesta, iar colegii i-au respectat dorința.

Victoria a fost cu atât importantă pentru Lemuri, cu cât aceștia se pregăteau să îi pregătească lui Ionuț Iftimoaie o petrecere pe cinste de ziua lui de naștere, de a doua zi. ”Important e că suntem împreună, că nu avem pe nimeni la duel!”, a spus sărbătoritul. Colegii au amenajat apoi vila cu tot fastul adaptat condițiilor: cu scoici, flori și ghirlandă făcută din tricourile galbene. ”S-a emoționat când a văzut, mai că îi dădeau lacrimile!”, a spus Sorana, încântată că mica lor surpriză a fost apreciată. Iar petrecerea la piscină s-a încins până târziu în noapte, când băieții au evadat din vila de lux și s-au făcut pierduți în noapte.

Săptămâna viitoare, joi, de la ora 20.00, la Antena 1, duelul dintre Roxana și Cosmin se anunță unul mult mai emoțional decât de obicei, cu atât mai mult cu cât cei doi au o istorie mai veche. ”Când am început să cochetez cu cascadoria am lucrat cu Cosmin, am fost și îndrăgostită de el! El îmi ținea mereu isonul și pentru mine e mare lucru când găsesc oameni pe frecvență cu mine. Iar de atunci a rămas între noi o prietenie foarte frumoasă”, a spus Roxana Chiperi.

Pentru Cosmin însă, care nu a vrut să afle pe cine va avea de înfruntat, adversarul a rămas o surpriză. ”E mai bine așa, să nu știu cu cine sunt, pentru că îmi fac scenarii toată ziua. E mai bine ca voi să rămâneți acasă să vă odihniți, iar eu o să le rog pe mama Vula și pe madam Yvette să meargă cu mine la Duel”, a spus Cosmin Pădureanu.