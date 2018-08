Sorin Brotnei, despre participarea sa la ”Ultimul Trib”, în Madagasar: ”Sunt niște experiențe pe care nu știu dacă o să le mai întâlnesc”

Membru al tribului ”Lemurilor” din Madagascar, Sorin Brotnei s-a pregătit pentru experien ț a sa în Madagascar, în ”Ultimul Trib”, însă realitatea a depă ș it cu mult a ș teptările sale. Emisiunea ”Ultimul Trib” poate fi văzută începând din această toamnă, la Antena 1.

”Experien ț a în Madagascar e una cum doar mi-am imaginat, dar ca întotdeauna via ț a bate filmul! Realitatea este cu totul alta fa ț ă de ceea ce mă a ș teptam să găsesc aici. Am văzut o natură exotică, lucruri pe care de obicei le vezi doar la televizor, dar se vede ș i sărăcia, care compensează cu fericirea oamenilor - localnicii care trăiesc la sate, care duc o via ț ă simplă de pescari, de mici agricultori. Sunt ni ș te experien ț e pe care nu ș tiu dacă o să le mai întâlnesc. Mi-e dor de casă, de so ț ia mea ș i de feti ț a care urmează să se nască ș i îmi doresc foarte mult să mă întorc, însă nu înainte de a gust cât mai mult din experien ț a de aici ș i orice s-ar întâmpla vreau să fiu cu capul sus, chiar dacă de multe ori sufletul ș i mintea îmi sunt în alte parte”, a spus Sorin Brotnei.

Cum se vor descurca Sorin Brotnei ș i echipa sa de ”Lemuri”, telespectatorii vor afla în reality-show-ul ”Ultimul Trib”, din această toamnă, la Antena 1. ”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi ș i unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilită ț ile sociale, cât ș i cele fizice. În ciuda personalită ț ilor complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să î ș i dovedească puterea de a rezista sub impactul ș ocului cultural, dar ș i sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, ace ș tia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câ ș tigător va fi cazat într-un resort de lux ș i va fi răsfă ț at zilnic, cel de pe locul doi va ajunge într-un sat alături de localnici, unde membrii tribului vor fi nevoi ț i să trăiască în acela ș i mod în care o fac ș i ace ș tia. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situa ț ie în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul unei săptămâni de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoi ț i să se lupte ș i pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile î ș i vor măsura puterile în competi ț ii spectaculoase ș i tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât ș i pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a- ș i dezvălui adevărata fa ț ă ș i fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.